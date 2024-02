Nel corso della settimana che va da lunedì 19 fino a domenica 25 febbraio 2024, il Cancro sarà il segno zodiacale più fortunato di tutti.

Pessime notizie in arrivo, invece, per coloro nati sotto quest’altro segno zodiacale che saranno parecchio sotto pressione. Ma di quale si tratta? Nessuno l’avrebbe immaginato.

Febbraio è considerato il mese dell’amore per eccellenza. Segnato dalla festa di San Valentino, le vetrine dei vari negozi si riempono nel corso del secondo mese dell’anno di cuoricini e rose, contribuendo così a creare un’atmosfera particolarmente romantica.

La maggior parte delle coppie, per l’occasione, si sono scambiati dei regali al fine di celebrare il sentimento che unisce loro. Una festa molta attesa dagli innamorati, che dovranno attendere un altro anno per festeggiare nuovamente questa giornata. Il 14 febbraio, infatti, è già passato e fra qualche giorno ci accingeremo a salutare anche il mese in corso, per dare il benvenuto a marzo.

Il Cancro è il segno più fortunato dal 19 al 25 febbraio, ma quest’altro sarà parecchio sotto pressione, brutte notizie

Proprio l’ultimo scorcio di febbraio sembra pronto a portare con sé ottime notizie per alcuni segni zodiacali e pessime per altri. Entrando nei dettagli, in base alle previsioni astrologiche in vista della settimana che va dal 19 febbraio fino ad arrivare al 25 febbraio, il Cancro sarà il più fortunato di tutti.

Dopo aver dovuto fare i conti con alcune settimane particolarmente difficili, finalmente giungono ottime notizie per coloro nati sotto tale segno. Le preoccupazioni che hanno segnato l’ultimo periodo andranno via e potranno vivere un momento di spensieratezza, in cui ritrovare il giusto entusiasmo. Ad un segno che vivrà un periodo particolarmente fortunato, si contrappone, purtroppo, un altro che dovrà fare i conti con dei giorni molto complicati. Si tratta delle persone che appartengono al segno zodiacale del Leone che nel corso della settimana dal 19 al 25 febbraio si sentiranno come in un campo minato.

Sia in ambito professionale che personale vivranno momenti di tensione e si sentiranno parecchio sotto pressione. Soprattutto a lavoro si sentiranno quasi costantemente sotto attacco e dovranno essere bravi a cercare di stemperare gli animi. Ovviamente non bisogna dare per scontato che tutte le persone del Leone vivranno momenti difficili. Allo stesso tempo non si deve dare per certo che coloro appartenenti al segno del Cancro saranno baciati dalla fortuna. Si tratta, infatti, di semplici previsioni basate sull’influsso dei corpi celesti e come tali devono essere considerate.