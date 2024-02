Non solo una buona serratura: a cosa fare attenzione per prevenire furti in casa

I ladri in casa sono un incubo per molte persone. È necessario imparare a prevenire i furti e a difendersi.

L’incubo dei ladri in casa è qualcosa che accomuna molti. I furti in casa sono, purtroppo, una realtà con cui fare i conti e da cui cercare di difendersi il più possibile e nel migliore dei modi. Sia quando usciamo di casa per poco tempo che soprattutto quando andiamo in vacanza, i ladri potrebbero colpire. Questi, generalmente, studiano attentamente spostamenti e abitudini delle persone, anche durante il giorno.

Ci sono, però, dei piccoli accorgimenti da poter mettere in pratica per cercare di evitare il peggio. Scopriamo a cosa fare attenzione per prevenire furti in casa.

Come difendersi dai ladri

Per difendersi dai furti in casa e fare in modo che la casa sia al sicuro, occorre certamente una porta blindata con serratura di ultima generazione, ma anche seguire dei piccoli trucchi che permettono di scoraggiare i ladri di appartamento. È assolutamente consigliabile installare un sistema di allarme collegato ai numeri di emergenza, oltre a un sistema di videosorveglianza. Potete anche posizionare delle webcam – che si trovano facilmente in vendita – in ogni stanza della casa: queste possono essere controllate da remoto, vi permettono di monitorare la casa, vi avvisano in caso di movimenti o rumori rilevati e vi permettono anche di comunicare tramite altoparlante.

Ricordate di fotografare o fare una lista delle cose importanti che avete in casa, così da potervi accorgere più facilmente dell’assenza di qualcosa. Tutti i documenti più importanti dovrebbero essere messi il più possibile al sicuro, magari dentro a una cassaforte. Non nascondete i vostri oggetti preziosi in armadi, cassetti, letti, vasi, sotto ai tappeti o dietro ai quadri, in quanto sono i primi luoghi in cui i ladri cercano. Attenzione anche a chi date i vostri dati sensibili e cercate di chiudere sempre il portone del palazzo.

Come prevenire i furti in casa

Quando uscite di casa – anche per poco tempo – lasciate accese le luci di casa: in questo caso, esistono dei dispositivi che vi permettono di accendere e spegnere le luci a distanza o di cui, con timer, programmare accensione e spegnimento. È consigliabile, inoltre, installare delle inferriate alle finestre per rendere più difficoltoso l’accesso all’abitazione, dato che molti ladri riescono ad arrampicarsi con facilità e a raggiungere anche piani alti.

Se avete un giardino, è importante curarlo – tagliando l’erba, ad esempio – affinché si noti la presenza di qualcuno in casa. Non fate crescere siepi o altro nei pressi delle finestre, perché i ladri potrebbero approfittarne per arrampicarsi. Una buona illuminazione del portone, della scala e dell’edificio in generale è importante, perché il buio è un punto a favore dei ladri. Non date a nessuno, che non sia di fiducia, le chiavi di casa e, nel caso di smarrimento delle stesse, fate sostituire immediatamente la serratura.

I vostri spostamenti non vanno condivisi sui social, perché i ladri tendono a monitorare questi strumenti. Chiedete a qualcuno di vostra fiducia di ritirare la posta. Infine, ricordate che, se al vostro rientro la porta di casa è socchiusa o manomessa, è opportuno non entrare in casa ma chiamare, immediatamente, il numero unico per le emergenze 112.