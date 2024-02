Bere fa bene, ma attenzione: mai farlo in questi momenti precisi della giornata

In questo articolo parliamo del bere, pratica che fa bene al corpo, ma non bisogna farlo in questi attimi della giornata: ecco il motivo.

Per rimanere in forma è necessario tenere in considerazione tutta una serie di fattori. Essere in salute, infatti, significa implementare sia la propria alimentazione, grazie a scelte salutari, ma anche curare il movimento.

Chiaramente, ognuno di noi ha un proprio equilibrio e, molto probabilmente, proprio la ricerca dello stesso, è la parte più difficile in assoluto. Sentiamo spesso tanti consigli e dritte, ma dobbiamo tenere in considerazione che ognuno di noi ha un corpo unico, che reagirà in modo unico all’assunzione di determinati cibi. Per questo motivo, è sempre molto importante affidarsi ai professionisti, in modo tale da creare un regime alimentare che sia in piena sintonia con la nostra unicità.

Un fattore certamente sottovalutato, per tornare in forma e stare bene, è l’idratazione. Essere idratati ha un’importanza fondamentale sul nostro benessere psicofisico: quando siamo disidratati, sia il nostro corpo che la nostra mente faticheranno a rimanere lucidi. Uno dei consigli principali che ci viene dato è quello di bere molto, ma la verità è che non è solamente importante bere, ma è anche importante quando beviamo. Infatti, dovremmo assolutamente evitare di bere in questi precisi momenti della giornata.

Attenzione a quando bevi: non dovresti mai farlo in questi momenti della giornata

Bere fa certamente bene, ma dobbiamo fare attenzione a evitare di bere in determinati momenti della giornata, in quanto questo potrebbe essere rischioso per la nostra salute.

Secondo gli esperti, infatti, non dovremmo mai bere durante i pasti. Il consiglio è quello di bere prima di un pasto, oppure di aspettare la sua fine. Il motivo principale starebbe nel fatto che, bere durante i pasti, potrebbe essere la causa di una cattiva digestione. Si tratterebbe di un vero e proprio fenomeno chimico, in quanto l’acqua che beviamo durante i pasti, o anche gli altri liquidi, andrebbero a diluire gli enzimi digestivi.

Proprio questi ultimi, in realtà, sarebbero di fondamentale importanza per potere scomporre il cibo, e dunque per poter avviare la digestione del pasto. Un trucchetto utile potrebbe essere quello di bere dell’acqua tiepida prima di consumare un pasto, in modo tale da frenare la voglia di mangiare eccessivamente e al contempo stimolare la digestione. Anche bere una tisana dopo un pasto, può aiutare a stimolare i movimenti intestinali.