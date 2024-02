Alba Parietti, “restyling” speciale per San Valentino: look stravolto, cosa ha fatto ai capelli

Alba Parietti ha deciso di stravolgere completamente il suo look: il cambiamento estetico dell’attrice è a dir poco sconvolgente.

Forse per attirare l’attenzione della sua dolce metà e stupirlo durante la festa degli innamorati, l’amata attrice italiana ha dato un taglio al passato, rinnovando il suo look. Scopriamo qual è il suo aspetto adesso, dopo il tocco del suo hairstylist di fiducia.

Alba Parietti ha una luce nuova da quando ha trovato la gioia dell’amore, incontrando Fabio Adami, conosciuto per la prima volta a bordo di un treno nel 2021, e nelle ultime ore la celebre conduttrice tv ha rinnovato del tutto il suo hairstyling, in occasione della Festa d San Valentino e di altri appuntamenti molto importanti: ecco come si è trasformata.

Alba Parietti, il radicale cambiamento della conduttrice televisiva

Attrice, conduttrice televisiva, opinionista e con un passato da cantante: Alba Parietti è un personaggio poliedrico destinato ad ammaliare il pubblico italiano e non solo, e a diventare parte della storia del mondo dello spettacolo italiano. A distanza di tanti anni dal suo primo debutto in televisione, Alba Parietti rimane ancora oggi un’icona di stile, un esempio di femminilità, che diventa spesso fonte di ispirazione per tante altre donne comuni e colleghe dello showbiz.

Anche il suo nuovo look potrebbe essere ben presto copiato. Nelle ultime ore infatti, a quanto pare la conduttrice televisiva ha deciso di stravolgere completamente il proprio aspetto estetico, e per farlo si è rivolta al suo hair stylist di fiducia.

Si tratta di Massimo di Luca, che da tanto tempo cura i suoi capelli e che pochi mesi fa aveva creato per lei delle Beach Waves molto sensuali e ha trasformato il suo colore da biondo cenere a biondo oro chiaro. A quanto pare anche nelle scorse ore Alba Parietti è passata molto volentieri dal suo studio per poter creare un nuovo look, da sfoggiare nei prossimi appuntamenti importanti che ha in agenda.

Nel video che Alba Parietti ha pubblicato tra le recenti stories del suo account ufficiale di Instagram e che ha girato proprio nel salone di bellezza di Massimo Di Luca, l’attrice ha dichiarato di aver fatto manicure, e altri trattamenti di estetica prima di andare dal parrucchiere per il tocco finale, e che lo ha fatto per prepararsi a una puntata di La vita in diretta, e anche alla festa di San Valentino! Così con “mani fatte, tinta e piega” come ha raccontato lei stessa, Alba Parietti è arrivata in perfetta forma alla serata con la sua dolce metà, Fabio Adami, il manager di Poste Italiane che ha conosciuto due anni fa, e con il quale fa da allora fa coppia fissa.