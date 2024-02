Paola Ferrari, il tumore al viso è tornato: la conduttrice rompe il silenzio

Paola Ferrari sta ancora male e parla del suo tumore al viso. Cosa è successo alla giornalista, colpita ancora dalla grave malattia.

Paola Ferrari è una delle giornaliste più competenti della televisione italiana. La sua carriera è cominciata da giovanissima in Tv e con lo sport, in un mondo, quello del calcio, ancora in mano agli uomini.

La conduttrice ha dimostrato invece che anche le donne conoscono questi argomenti e sono ugualmente preparate. La sua presenza in molte trasmissioni sportive ha rotto con lo stereotipo delle trasmissioni sportive allora condotte da uomini con vallette bellissime a fianco.

Per questo la giornalista è molto amata in Italia e tanti la considerano uno dei volti femminili più importanti della storia della televisione. Recentemente la Ferrari ha svelato un dramma che sta vivendo in questo periodo e lo ha fatto attraverso una lunga intervista al settimanale DiPiù. Quello che ha svelato la donna ha preoccupato i fan, che non vedono l’ora che Paola Ferrari stia meglio. Parole drammatiche, ma che rivelano molta forza.

Paola Ferrari colpita dal tumore: è tornato

Paola Ferrari sta ancora male. La giornalista ha rivelato il suo dramma al settimanale DiPiù, raccontando del ritorno della malattia di cui soffriva da diverso tempo. L’intervista ha commosso i fan della professionista, una delle più competenti della televisione sul tema dello sport. La donna sta vivendo un dramma, ma si è lasciata andare a dichiarazioni inedite circa il suo stato di salute e su come sta affrontando la malattia.

La giornalista è stata colpita da un tumore alla pelle, in particolare del viso. “I medici mi hanno diagnosticato un nuovo carcinoma alla pelle – ha spiegato al settimanale Dipiù, intervistata da Lucio Giordano -, che va asportato. Ma stavolta, rispetto a sette anni fa, mi sento più serena”. La conduttrice ha spiegato che dovrà di nuovo operarsi, ma questa volta è più ottimista perché non si tratta della prima volta.

“Non ho più paura come la prima volta”, ha detto la Ferrari. “Quando si è diffusa la notizia ho ricevuto tantissimi messaggi di colleghi, mi ha fatto piacere ricevere così tanto affetto”. La sua battaglia con il cancro purtroppo è ricominciata e anche i fan le hanno mostrato molta vicinanza in un momento come questo. La sua recente intervista mostra la forza di una donna che sta affrontando la malattia con tantissimo coraggio.