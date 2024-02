Solo un occhio di lince individua le 4 differenze in pochissimo tempo: anche tu ci riesci?

Sei sicuro di riuscire a trovare le differenze nell’immagine? Guarda attentamente e mettiti alla prova!

Hai una vista allenata? La vista è uno dei sensi più preziosi che possediamo, attraverso di essa possiamo esplorare il mondo, coglierne i dettagli, colori e forme. Ma quanto ci alleniamo realmente a utilizzare questo senso? Spesso diamo per scontata la nostra capacità visiva senza renderci conto che in realtà può essere migliorata con l’esercizio costante.

Un modo per allenare la nostra visita e le nostre facoltà deduttive è quello di cercare le differenze tra immagini simili. Questa tipologia di gioco non solo mette alla prova la nostra capacità di osservazione ma stimola anche la nostra mente ad essere più attenta ai dettagli. Proprio per questo ti sfidiamo a trovare le differenze nell’immagine che vedi, ci riuscirai?

Le case delle fate: osserva i dettagli di una tradizione

Prima di addentrarci nella missione di trovare le differenze nelle nostre immagini, cerchiamo di capire che cosa rappresenta. Si tratta di piccole casette delle fate che molto spesso si trovano nei giardini. Queste piccole costruzioni, il più delle volte, vengono decorate e costruite a mano con materiali di recupero.

Si collocano tra fiori e piante e hanno delle origini antiche. Infatti, molte leggende dicono che le fate abitano queste casette e che la loro presenza può portare fortuna e prosperità nel giardino e alla casa circostante.

In alcune leggende nordiche, ad esempio, le fate vengono descritte come guardiani della natura che popolano i boschi, le foreste e che proteggono la vita vegetale e animale. Può capitare che le fate non sappiano dove andare per riposare e quindi costruiscono loro delle case per invitarle a stare nel proprio giardino.

Ma tornando al nostro gioco delle differenze, riesci a capire quali sono i dettagli mancanti nella seconda immagine? Guarda bene e poi continua per avere la soluzione!

Allora caro lettore, se hai guardato bene l’immagine ti sarai accorto che le differenze sono 4: in basso alla prima casetta c’è una fogliolina mancante, sul tetto della prima casetta manca una margherita, nella tendina della finestra della seconda casetta manca un ricamo e, infine, manca un fiorellino anche sul tetto della seconda casetta.

E tu avevi trovato tutte e quattro le differenze? Se si hai davvero un occhio di lince, altrimenti hai bisogno di allenare un pochino la vista ma non ti preoccupare troverai questo tipo di test molto utile!