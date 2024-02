La malattia sconvolge la Royal Family! Ecco le parole, inaspettate, di Harry dopo l’incontro con re Carlo III.

Come sono i rapporti tra Harry e il padre, ovvero re Carlo III? A fare chiarezza in merito ci ha pensato lui stesso nel corso di una recente intervista. Ecco cosa ha dichiarato.

Fin dalla più tenera età le bimbe si divertono a travestirsi da regine e principesse, mentre sognano una vita come quella delle favole. Non crea stupore, pertanto, l’interesse che desta da sempre la vita dei membri della famiglia reale britannica, tanto da finire sovente nel mirino dei media internazionali.

A partire dai protocolli di corte da rispettare fino ad arrivare ai presunti segreti, sono diversi gli aneddoti sulla Royal Family emersi nel corso degli anni. Lo sanno bene Harry e Meghan che sono finiti spesso al centro della cronaca rosa internazionale per via della decisione di vivere lontano da Buckingham Palace.

Harry, le parole inaspettate dopo l’incontro con Carlo, la malattia sconvolge la Royal family

Lo scorso 5 febbraio, ricordiamo, l’ufficio stampa della Famiglia Reale ha reso noto che al re Carlo III è stata diagnosticata una forma di cancro e che per tale motivo deve sottoporsi a delle cure. Una notizia che ha scosso il mondo intero e che ha spinto Harry a tornare a Buckingham Palace per far visita al padre.

A tal proposito, nel corso di un’intervista rilasciata a Good Morning America, Harry ha affermato: “Io amo la mia famiglia“. Alla domanda se la malattia di un famigliare possa avere un “effetto riunificante” ha poi risposto: “Sì, ne sono sicuro. Il fatto che sono salito su un aereo, sono andato a trovarlo e ho passato del tempo con lui, mi rende felice”. Harry e la moglie Meghan Markle, ricordiamo, sono al momento in Canada per alcuni eventi in vista dei prossimi Invictus Games.

Sempre nel corso dell’intervista, inoltre, Harry ha affermato: “Vedo tutte queste famiglie che sono riunite qui con noi, la loro forza sta nel rimanere uniti. Penso che tutte le malattie, tutti i dolori, possano riportare una famiglia a riavvicinarsi“. Harry, che ufficialmente non faceva visita al re dal giorno dell’incoronazione, ha inoltre aggiunto di avere in programma altri viaggi nel Regno Unito e “quindi vedrò la mia famiglia il più possibile“. Parole che non sono di certo passate inosservate e che fanno quindi pensare che un momento particolarmente delicato come quello che sta vivendo la Famiglia Reale possa divenire un motivo di riconciliazione.