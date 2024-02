Questi segni zodiacali sono i più aggressivi: non gli si può dire nulla

Alcuni segni zodiacali sono intrattabili e diventano spesso aggressivi: meglio stare alla larga. Scopriamo quali sono.

Permalosi, intrattabili e aggressivi: non sì può proprio discutere in modo ragionevole con questi segni zodiacali.

Se avete un’amica intrattabile e che scatena una lite furiosa per ogni piccola cosa su cui non siete d’accordo, non prendetevela con lei: il suo caratteraccio dipende dalle stelle. Alcuni segni zodiacali, infatti, hanno un’aggressività innata, data dal pianeta da cui sono governati. Si tratta di segni con cui è molto difficile avere a che fare sia in coppia sia in amicizia in quanto non si sa mai cosa dire e come comportarsi per non urtarli e non farli arrabbiare. In compenso, tuttavia, hanno molte altre belle qualità che li rendono adorabili.

Ecco i segni zodiacali più aggressivi

Il tuo ragazzo ti ha fatto una scenata solo per 5 minuti di ritardo? La tua amica ha fatto scoppiare una lite assurda perché non eri d’accordo sul locale scelto da lei? Perdonali: è solo colpa dei loro segni zodiacali che li rendono intrattabili e aggressivi. Vediamo quali sono i segni più aggressivi dello zodiaco.

Partiamo dal basso. In terza posizione nella classifica dei segni zodiacali più aggressivi troviamo lui, il segno del Leone. Non potrebbe essere del resto d’altronde: il Leone è il re della foresta, un predatore e un dominatore che non ha pietà verso chi non lo rispetta. Governato dal Sole, il segno del Leone è istintivo e non si trattiene: se vuole urlarti in faccia qualcosa lo fa anche in pubblico anche se, di solito, la sua aggressività si manifesta con battutine pungenti e sarcastiche.

Medaglia d’argento nella classifica dei segni più aggressivi dello zodiaco spetta al Cancro. Nessuno potrebbe mai sospettare che questo segno sia aggressivo eppure è così. In questo caso, però, parliamo di un segno “passivo aggressivo”. Il Cancro non fa scenate, non è nella sua natura. Però serba rancore che può manifestare attraverso piccoli ma pungenti dispetti al momento opportuno. In particolare il Cancro non ammette che qualcuno possa mettere a rischio la sua famiglia: in questo caso può davvero tirare fuori le unghie e trasformarsi in un leone.

Il segno più aggressivo di tutto lo zodiaco è l’Ariete. Questo segno è governato da Marte, il dio della guerra: la battaglia è nel suo DNA. I nati sotto questo segno sono buoni e molto generosi ma guai a far loro il minimo torto o si trasformano in belve feroci. Se fate arrabbiare una persona dell’Ariete preparatevi a scenate in pubblico e tavoli che si ribaltano. Il lato positivo è che un Ariete ci mette un attimo ad infuriarsi ma dopo 5 minuti ha già smaltito tutta la rabbia ed è di nuovo pronto a fare festa.