Ilary Blasi, via dall’Italia con Bastian Muller: il dettaglio delle foto di coppia

Ilary Blasi ancora in viaggio, lascia l’Italia con il suo Bastian Muller, ma il dettaglio di coppia non sfugge ai fan: eccolo.

Dalla fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso non solo di rifarsi una vita con Bastian Muller, ma di viaggiare ininterrottamente. L’ex conduttrice ha trascorso gli ultimi giorni con il suo nuovo amore mostrando a tutti un dettaglio di coppia: ecco come sono apparsi i due innamorati.

Ilary Blasi ha parlato tantissimo della fine del suo matrimonio con Francesco Totti negli ultimi mesi, ma mai della sua relazione con Bastian Muller. Non si sa come sia nata, dove si siano conosciuti, ma quello che appare dalle immagini social è che i due siano inseparabili. Sempre insieme in viaggio per il mondo, hanno trascorso gli ultimi giorni fuori dall’Italia: la loro unione è apparsa lampante dopo aver notato questo dettaglio.

Ilary Blasi e Bastian Muller inseparabili: ecco il dettaglio che non passa inosservato

Una coppia meravigliosa, quella composta da Ilary e Bastian. Innamorati e sempre in viaggio i due hanno recentemente passato dei giorni meravigliosi in Sudafrica. Dopo l’ultimo weekend a Disneyland Paris con le figlie Isabel e Chanel infatti l’ex conduttrice si è concessa una vacanza sola con il suo amore. Una fuga romantica a Clifton Beach, a Capo di Buona Speranza. Con l’imprenditore la Blasi è sempre in giro infatti i due condividono questa passione e si ritrovano spesso a visitare luoghi nuovi. Ilary condivide tante foto con i fan su Instagram e in molti hanno notato un dettaglio che rappresenta la prova del legame della coppia.

Nelle foto pubblicate dalla coppia sui social si vede chiaramente una forte sintonia. Anche se non si mostrano spesso insieme, quella volta la conduttrice ha condiviso il viaggio facendo qualche strappo alla regola e i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. Nelle numerose foto postate infatti la conduttrice e il compagno appaiono coordinati. Nello scatto che li vede in primo piano si notano le loro camicette azzurre e i maxi occhiali. Quelli di lui Tom Ford, quelli di lei Balenciaga. Entrambi hanno scelto gli stessi colori per il look.

Un’altra prova di un legame speciale che la conduttrice non ha ancora raccontato, forse per la causa di divorzio ancora in corso con l’ex marito, e che sicuramente è molto forte. La meravigliosa Ilary infatti non ha mai fatto dietrofront sulla storia con l’imprenditore che quindi non è qualcosa di passeggero, ma un sentimento reale, da portare in giro per il mondo!