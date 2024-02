Nicole Mazzocato mamma bis: due settimane dopo il parto, l’ex Uomini e Donne si mostra così

Nicole Mazzocato a due mesi dal parto si è mostrata così sui social, la reazione dei suoi fan non si è fatta attendere.

Ecco come è oggi. Classe 1990 Nicole Mazzocato è nata il 31 agosto a Belluno sotto il segno zodiacale della Vergine. Sin da giovanissima sogna il mondo dello spettacolo e infatti dopo avere conseguito il diploma nel 2008 si è iscritta all’Accademia teatrale Lorenzo Da Ponte in provincia di Treviso.

Viene notata per la sua bellezza e inizia a lavorare nel mondo della moda come indossatrice. Nel 2010 partecipa a Miss Italia e due anni più tardi all’edizione di Veline. Il successo per lei arriva però quando approda nello studio di Uomini e Donne nell’edizione 2014-2015 in veste di corteggiatrice di Fabio Colliricchio.

Si fa immediatamente notare per la sua evidente bellezza, per il carisma e per la forte personalità. Anche il tronista resta evidentemente colpito da lei e infatti la sceglie. Nicole e Fabio hanno vissuto una splendida storia d’amore durata anni, poi hanno deciso di dirsi addio. Oggi Nicole continua a lavorare nel mondo della televisione come attrice e sui social, è infatti una famosissima influencer. Ha un contatto diretto e costante con i suoi follower e racconta loro le sue giornate.

Uomini e Donne, Nicole si mostra così sui social

Nicole è una mamma a tempo pieno, oltre a lavorare infatti si prende amorevolmente cura dei suoi figli nati dall’amore con il calciatore Armando Anastasio. I due sono sentimentalmente legati dal 2021, oggi sono più felici che mai. Come accennato la splendida influencer seppur con discrezione, ha raccontato ai fan l’andamento delle sue gravidanze, non risparmiando nulla, momenti gioiosi e momenti inevitabilmente faticosi. Proprio di recente ha deciso di postare una stories che non è passata in sordina, infatti è circolata velocemente in rete.

La didascalia posta a corredo dello scatto in cui appare allo specchio sfoggiare un jeans e una semplice maglietta è emblematica: “Quella sensazione meravigliosa di poter indossare nuovamente i pantaloni o i jeans… Non amo indossare abiti, tute…. In gravidanza era obbligata perché avevo la pancia bassissima e la circonferenza enorme”.

Come accennato, l’ex volto di Uomini e Donne non ha mai nascosto che l’attesa non è soltanto un momento fatto di magia e di emozione ma anche di inevitabili momenti difficili. Le trasformazioni fisiche che infatti affrontano le donne nel corso della gravidanza possono cambiare la percezione che hanno di loro stesse, seppur sia straordinariamente bello portare in grembo il proprio figlio, entrano in gioco infatti dinamiche di cui si parla poco e che sono normalissime.

Nicole parlando schiettamente di ciò che ha provato e che tutt’oggi prova ha sdoganato tanti preconcetti sulla gravidanza, ed è per questo che i fan la seguono con interesse, racconta realmente ciò che vive e ciò che prova, d’altronde la sua sincerità è stata la carta che l’ha fatta entrare nel cuore dei telespettatori di Uomini e Donne, i quali tutt’oggi si premurano di sapere che stia bene e che sia felice.