5 mesi di stop, tifosi di Serie A in apprensione per un Big

Un grande protagonista del nostro campionato costretto a uno stop di cinque mesi, grande apprensione per tutti i tifosi

Tutti gli appassionati di calcio sanno quanto sia vera una delle più celebri citazioni di ‘Febbre a 90’, film tratto da un libro di Nick Hornby, un vero must per i malati di questo sport. “Si entra in una unica grande famiglia, dove ci si preoccupa tutti per le stesse persone“. E in effetti, ogni tifoso che si rispetti segue sempre con grande attenzione e apprensione lo stato di salute dei propri beniamini.

Questo vale per giocatori e componenti della propria squadra del cuore, ma non soltanto. Si segue la situazione anche di protagonisti con altre maglie, magari per motivi legati al fantacalcio. E poi ci sono personaggi trasversali, che in un modo o nell’altro sono entrati nel cuore di tutti e a cui i patiti di calcio sono affezionati.

Per questo, quando uno di questi personaggi è costretto suo malgrado, per le condizioni di salute, a restare lontano dal campo, c’è sempre un po’ di preoccupazione e di apprensione. Una delle presenze più amate del nostro campionato, in particolare, dovrà restare a guardare a lungo: la sua stagione è già finita.

Zeman, operazione riuscita: lascia i campi per i prossimi cinque mesi

Stiamo parlando di Zdenek Zeman, allenatore del Pescara. Il boemo compirà 77 anni a maggio, ma continua ancora ad allenare con immutata passione. I segni dell’età però si fanno sentire e negli ultimi tempi non solo i tifosi della squadra abruzzese, attualmente militante in Serie C, ma anche altri addetti ai lavori e appassionati sono stati in apprensione per le sue condizioni.

A dicembre Zeman ebbe un malore, che lo obbligò al ricovero ospedaliero. Le sue condizioni si erano poi fortunatamente stabilizzate, ma è stato necessario l’intervento chirurgico, perfettamente riuscito. Il report dell’agenzia di stampa ‘Adnkronos’ spiega che gli sono stati impiantati ben quattro bypass coronarici. Sarà necessario un lungo periodo di riposo, stimato in quattro o cinque mesi.

A questo punto il Pescara, che si trova al sesto posto in classifica nel girone B del campionato di terza serie, deve pensare a un sostituto sulla panchina. Stando agli ultimi rumours, a prendere il posto di Zeman in questi mesi potrebbe essere Delio Rossi, che aveva già allenato gli abruzzesi due volte, nel 1996/97 e nel 2000/01.