Clamoroso ritorno di fiamma: era finita malissimo, ora gli ex vipponi beccati così

Tra i due ex vipponi la storia d’amore era giunta al capolinea in modo tutt’altro che sereno, ora sono stati beccati in questo modo, stanno di nuovo insieme.

Entrambi si sono fatti conoscere meglio dai telespettatori durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. L’intesa tra loro è stata palese sin dall’inizio nella casa più spiata d’Italia, nel giro di poche settimane è scoppiato l’amore. Durante il reality il loro rapporto è stato caratterizzato da molti alti e bassi, il loro legame però è diventato sempre più forte ed erano inseparabili.

Dopo il reality i due sono andati subito a convivere e sui social si mostravano sempre più complici e innamorati, con la loro bellissima storia d’amore hanno fatto sognare moltissimi fan. Tanti erano i progetti che stavano facendo insieme per il loro futuro, dopo un periodo di crisi però si sono detti addio lasciando tutti senza parole.

La fine della loro relazione è stata alquanto turbolenta, lei sul piccolo schermo lo ha accusato di averla tradita, a Verissimo si è lasciata sfuggire altre gravi rivelazioni sull’ex compagno, ha parlato anche di uno schiaffo. Anche l’ex gieffino è stato ospite di Silvia Toffanin e ha negato tutto, per mesi sono stati distanti ma nell’ultimo periodo il loro rapporto è migliorato. Di chi stiamo parlando? Di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni e Basciano sono tornati insieme? L’ultimo indizio social non lascia dubbi

I tantissimi fan della coppia sui social ultimamente hanno notato che i due hanno trascorso del tempo insieme e sembra che non lo abbiano fatto solo per la figlia Celine Blue. L’ex gieffina in una recente intervista ha fatto sapere che la rabbia è svanita, a detta sua lei e l’ex compagno stanno cercando di avere una situazione serena per il bene della figlia.

Nessuno dei due ad oggi ha ancora confermato o smentito il ritorno di fiamma ma sono in molti a pensare che i due siano di nuovo una coppia. Lo ha confermato anche l’ultimo indizio social che non è passato inosservato ai fan, di che si tratta? Nei giorni scorsi Sophie Codegoni si è presentata a sorpresa insieme alla figlia a casa dei nonni nelle Canarie e pare ci fosse anche Alessandro Basciano.

Nelle storie che ha postato la Codegoni sul suo profilo Instagram in aereo si intravede la gamba dell’ex gieffino e a casa dei nonni si sente la voce di Basciano, molto probabilmente impegnato in quel momento a fare il video. Dopo una turbolenta separazione hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore? I loro tantissimi fan attendono la conferma ufficiale, annunceranno presto di essere tornati insieme? Non ci resta che attendere per scoprirlo.