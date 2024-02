Roberta Di Padua, gesto di pace per Ida Platano: colpo di scena dopo Uomini e Donne

Dopo “Uomini e Donne”, Roberta Di Padua si racconta senza filtri e propone un gesto di pace alla sua storica rivale, Ida Platano.

Il programma televisivo “Uomini e Donne”, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, viene trasmesso dal 1996. Il format prevede che donne e uomini, alla ricerca del vero amore, si frequentino durante il corso del programma.

Diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione del programma per poter incontrare e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stato abbinato al “Trono Classico” l’idea del “Trono Over”, dedicato agli uomini e alle donne over quaranta.

Una delle protagoniste indiscusse delle edizioni del “Trono Over” è sicuramente Gemma Galgani. Nel corso degli anni, la dama di Torino ha corteggiato ed è stata corteggiata da molti cavalieri. Tuttavia, ha regalato anche moltissimi momenti esilaranti e siparietti tragicomici con l’opinionista Tina Cipollari. Le due donne si sono scontrate poiché non la pensano quasi mai allo stesso modo. Oltre a Ida Platano, che ricopre il ruolo di tronista di questa edizione, un’altra importante dama del “Trono Over” è Roberta Di Padua.

Roberta Di Padua è stata una presenza fissa da più di cinque anni nel parterre femminile del “Trono Over” di “Uomini e Donne”. Originaria della provincia di Frosinone, Roberta (classe 1983) vive a Cassino ed è la mamma del piccolo Alex, suo figlio di sette anni. Prima della sua partecipazione al dating show di Canale 5, Roberta ha principalmente lavorato in qualità di assistente di un personaggio politico della Regione Lazio.

Roberta Di Padua e il caffè di pace con Ida

Nel corso della puntata della scorsa domenica del programma “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, sono stati ospiti Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. La coppia è appena uscita dal “Trono Over” del dating show di Maria De Filippi per cercare di vivere il sentimento d’amore lontano dalle telecamere e nella quotidianità di tutti i giorni. La dama e il cavaliere si sono raccontati e confidati con Silvia Toffanin, che è sempre pronta a scoprire rivelazioni inedite e confessioni inaspettate.

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha chiesto ad Alessandro e Roberta del loro percorso a “Uomini e Donne”, del loro sentimento d’amore e, inoltre, del triangolo amoroso tra loro e la dama di Brescia, Ida Platano. Alessandro, infatti, è stato interessato ad entrambe le dame. Dopo una relazione fuori dal programma con Ida, non finita bene, è tornato a “Uomini e Donne” per provare a riconquistare Roberta e costruire una relazione di coppia duratura insieme a lei. Ad un certo punto, Silvia Toffanin chiede a Roberta quale sia il suo rapporto con Ida.

Roberta racconta che, in passato, tra lei e Ida ci sono stati numerosi scontri sia a causa di Alessandro, ma anche di altri uomini. Nell’ultimo periodo, invece, gli animi si sono distesi, dopo un importante momento in cui le due dame si sono simbolicamente abbracciate durante il programma “Uomini e Donne”. Tuttavia, Roberta riferisce di aver sentito un’intervista di Ida Platano proprio a “Verissimo” che diceva che non avrebbe mai preso un caffè insieme a lei. Allora, prontamente, Silvia Toffanin chiede a Roberta se lei sarebbe disposta a prendere un caffè con Ida. La risposta è immediata: “Io sì, lo prenderei!”.