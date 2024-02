Scelta Brando a Uomini e Donne: c’è la data ufficiale, ecco il giorno da fissare sul calendario

Il tronista Brando di Uomini e donne pronto finalmente alla sua scelta: arriva la data ufficiale

Anche questa nuova stagione di Uomini e donne è quasi arrivata alla fine. Mancano davvero pochi mesi alla conclusione del format televisivo e ovviamente c’è da parte dei fan tanta attesa per le scelte da parte dei tronisti.

Quest’anno Maria ha regalato ai telespettatori l’ennesimo colpo di scena portando sul trono un ex dama molto amata. Ida Platano dopo la fine della storia con Alessandro ha deciso, a poche settimane dall’addio, di darsi una nuova chance accettando la proposta di salire sulla famosa poltrona rossa.

Ebbene, tutti vogliono sapere con chi lascerà il programma questa volta anche se c’è tanta curiosità anche per il trono di Brando. Chi sarà la fortunata? Beh, a quanto le anticipazioni ci fanno sapere la prossima settimana uno dei due potrebbe lasciare il programma.

Brando pronto alla scelta: arriva la data ufficiale per il sì a Uomini e donne

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Uomini e donne. Ida Platano ha stupito tutti presentandosi nel programma a distanza di poche settimane dall’addio con Alessandro. Durante questo nuovo percorso l’ex dama si è avvicinata molto a Mario Cusitore mostrando per lui un particolare interesse. Un’interesse che non è passato inosservato, dato che per molti, nonostante oggi non sia più tra i suoi corteggiatori, rimane la sua scelta.

Ida ha eliminato lo speaker napoletano a seguito delle tante segnalazioni sul suo conto. Tante ragazze hanno chiamato sia lei che la redazione facendo presente che Mario l’ha presa in giro chattando e chiamando altre giovani. Largo spazio invece al trono di Brando. Il ragazzo da mesi sta conoscendo Raffaella e Beatriz.

Con entrambe il percorso non è stato facile soprattutto con la seconda. Liti, discussioni e incomprensioni hanno fatto si che il giovane continuasse a conoscerla, portando avanti dei dubbi. Inoltre, a peggiorare la situazione i vari battibecchi della corteggiatrice con Tina. Infatti, proprio nell’ultima puntata l’opinionista si è scagliata pesantemente contro la ragazza. Per lei e per Raffaella, Beatriz è una persona infantile e viziata.

Più di una volta entrambe le corteggiatrici hanno lamentato il fatto di voler concludere il loro percorso. Ormai sono 5 mesi che il tronista conosce solo loro e vista la grande differenza caratteriale, non capiscono il perché Brando sia ancora confuso. Ebbene, stando alle anticipazioni circolate in rete, e diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Ephrikian sembra sia pronto alla scelta. La prossima settimana concluderà la sua esperienza a UeD. Chi sarà la fortunata? Per i fan non ci sono dubbi: la scelta sarà Beatriz.