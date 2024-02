Denti sensibili, che dolore: le soluzioni però sono a portata di mano

Denti sensibili e dolore forte: scopri le varie soluzioni per risolvere il problema il prima possibile senza complicanze.

I nostri denti sono fondamentali per masticare, il nostro sorriso inoltre è un ottimo biglietto da visita. I denti alloggiano nella cavità della mandibola o nella mascella denominata anche alveolo dentale. Possiamo distinguere tre parti, la corona che è la parte che sporge ed è visibile ad occhio nudo. Il colletto situato tra la radice e la corona, e la dentina, un tessuto osseo giallognolo molto resistente che si occupa di proteggere la polpa dalle variazioni di temperatura e dalle sollecitazioni meccaniche.

Lo smalto è il rivestimento di colore bianco che conferisce il colore ai nostri denti, si tratta di un particolare tessuto epiteliale abbastanza resistente e mineralizzato. La sensibilità dei denti è dovuta alla presenza di terminazioni nervose all’interno della polpa dentaria, ciascun dente infatti possiede una sensibilità tattile, termica e dolorifica.

Denti sensibili e forte dolore, le soluzioni per risolvere questa fastidiosa condizione

Sono molti i problemi che si possono riscontrare riguardo i denti, per questa ragione è consigliato dagli esperti recarsi dal dentista almeno una o due volte l’anno, per fare i controlli necessari ed effettuare una pulizia dentale accurata. Si consiglia anche di evitare alimenti o bevande che possano rovinare i denti. Si tratta principalmente di dolciumi che possono far insorgere le carie, per quanto riguarda invece tè, caffè e fumo favoriscono la formazione di tartaro e macchiano il dente.

Se si dovesse avvertire un dolore improvviso ai denti, quando si beve o si mangia qualcosa di caldo o di freddo probabilmente si soffre di sensibilità ai denti. Non si tratta però di una normale condizione ma di un effetto dovuto ad un’esposizione della dentina. Le cause che portano la dentina a scoprirsi possono essere l’aggressione di sostanze acide, come appunto zuccheri o le carie che possono corrodere lo smalto. Tra le altre cause potrebbe anche esserci un eccessivo spazzolamento della dentatura, il disturbo può colpire chiunque, bambini compresi.

Ci sono poi alcuni fattori predisponenti, come ad esempio l’abitudine di stringere i denti in modo inconsapevole la notte, facendoli sfregare tra loro e intaccando lo smalto. Un’altra causa è il reflusso gastroesofageo, che crea un ambiente acido nella bocca. Per risolvere il problema quanto prima, ed evitare complicanze si consiglia di usare uno spazzolino con setole morbide, di scegliere dentifrici e colluttori adatti ai denti, sensibili e di usarli per almeno 3 mesi consecutivi.

Se la situazione non dovesse migliorare potrebbe dipendere da una carie profonda, a quel punto potrebbe essere necessario doverla curare dal dentista. È consigliato anche massaggiare i denti con lo spazzolino applicando dell’olio essenziale di garofano, o del gel di aloe vera, si tratta di un ottimo antinfiammatorio. Tra le altre soluzioni naturali c’è quello di bere tisane alla malva, e fare degli sciacqui con acqua tiepida e bicarbonato. Se la condizione persiste è altamente consigliato recarsi dal proprio dentista di fiducia.