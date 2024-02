Ancora un colpo di scena: Sainz svela il suo futuro

Carlos Sainz ha parlato di quelle che saranno le sue scelte una volta terminata quest’ultima stagione con la Ferrari: ecco per chi correrà.

Carlos Sainz sta per cominciare la sua ultima stagione alla guida della Ferrari. La scuderia di Maranello ha infatti deciso di non rinnovare il contratto del pilota spagnolo, in scadenza a fine 2024: il suo posto, come noto, verrà preso da Lewis Hamilton, anche lui alla sua ultima annata in Mercedes.

Nonostante l’amarezza per questa decisione, Sainz ha ribadito in alcune interviste che darà il massimo per la Ferrari anche in questo Mondiale – che prenderà il via il 29 febbraio con le prove libere in Bahrein – e che proverà in tutti i modi a inserirsi nella lotta per il titolo iridato. Ma una volta terminata la stagione cosa farà Sainz? Quale strada sceglierà di prendere il 29enne di Madrid?

In una conferenza stampa che si è tenuta nei giorni scorsi Sainz ha fatto capire di non aver ancora deciso nulla riguardo al suo futuro. Il pilota madrileno ha ancora un po’ di tempo per decidere quale sarà il suo prossimo team e di sicuro nei prossimi mesi scioglierà la riserva.

Il suo obiettivo era quello di avere già tutto chiaro prima dell’esordio stagionale in Bahrein, ma ovviamente gli scenari sono cambiati e inevitabilmente servirà più tempo per capire il da farsi.

Sainz svela il futuro: lo spagnolo ha preso una decisione

Sainz ha poi rassicurato nuovamente i tifosi della Ferrari, sottolineando che le discussioni sulla nuova squadra non influenzeranno in alcun modo il suo lavoro in pista. Lo spagnolo non ha alcuna intenzione di gestirsi durante la stagione: il suo obiettivo è vincere, magari già in Bahrein. Sempre nel corso della conferenza stampa ‘Smooth Operator’ ha precisato che molte opzioni sono sul tavolo.

Una dichiarazione che conferma le indiscrezioni di queste ultime settimane, che riferivano di diversi team interessati all’attuale pilota della Ferrari. Tra questi c’è ovviamente la Mercedes, che dal prossimo anno rimarrà orfana di Lewis Hamilton.

Toto Wolff è alla ricerca di un sostituto esperto e dalle ottime potenzialità per sostituire degnamente il 7 volte campione del mondo: la scelta potrebbe ricadere proprio su Sainz, che sarebbe ovviamente molto tentato da questa opportunità.

Un’altra possibile destinazione è la Red Bull, che non pare intenzionata a rinnovare il contratto di Sergio Perez (anche lui in scadenza a fine 2024). Sullo sfondo ci sono la Sauber Stake e la Aston Martin in caso di addio di Alonso, mentre nel 2026 Sainz potrebbe approdare in Audi.