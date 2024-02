Uomini e Donne, Lavinia Mauro si laurea ma un dettaglio della tesi non sfugge al web

Lavinia Mauro si è laureata e alcuni utenti hanno notato un dettaglio che ha sollevato polemiche. Lo scatto è virale.

Nei cuore dei telespettatori è rimasta impressa la splendida Lavinia Mauro, salita al trono qualche anno fa. Empatica, sensibile e schietta si è fatta conoscere ed apprezzare durante la sua lunga permanenza sul trono rosso più ambito della televisione nostrana.

Proprio grazie alla partecipazione al talk sui sentimenti ha conosciuto quello che poi è divenuto il compagno della sua vita, Alessio che è stato con lei in uno dei momenti più importanti: quello della laurea.

Quando è entrata a far parte del celebre dating show in onda su Canale 5, Lavinia aveva annunciato che le mancavano pochi esami per la conclusione del suo percorso accademico. Terminata l’esperienza negli studi Elios ha proseguito con gli studi e solo qualche settimana fa ha raggiunto il traguardo tanto agognato.

In un giorno così speciale ha avuto accanto a lei tutti gli affetti più cari: familiari, amici e il suo fidanzato. Ha condiviso poi con la sua vasta platea di follower gli scatti della giornata e alcuni hanno sollevato polemiche.

Lavinia è stata attaccata sui social

Sono stati migliaia e migliaia i complimenti dei fan sia per l’obiettivo sia per l’outfit scelto, Lavinia ha indossato uno splendido tailleur bianco che le donava particolarmente. Il suo accessorio più bello era il sorriso, prova della felicità che ha sentito nel ricevere la nomina di dottoressa.

Ha postato dunque una carrellata di scatti che la ritrae serena e appagata anche se alcuni detrattori hanno sollevato polemiche. Un utente in particolare ha accusato Lavinia di aver cancellato il riferimento dell’Ateneo presso il quale ha conseguito la laurea. Si tratta di una Università telematica e, il follower in questione si è chiesto perché tante persone che lavorano sui social, omettano questo dettaglio.

Per il momento l’ex tronista ha lasciato cadere le critiche e non ha risposto. Non si esclude che possa farlo dato che le accuse non sono leggere, d’altro canto potrebbe anche soprassedere. Possiede infatti un carattere tranquillo e una maturità che le consente di farsi scivolare le offese gratuite senza alcun rancore.

Lo ha dimostrato ampiamente quando ha partecipato a Uomini e Donne, possiede grinta e personalità da vendere e non perde tempo in questioni che risultano essere per lei superflue. Proprio per questo in tanti pensano che continuerà a vivere la sua vita serenamente senza badare alle offese e ai pettegolezzi.