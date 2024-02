Clamoroso alla Juventus: Allegri rinnova fino al 2027

Nuovo colpo di scena in casa Juventus: Allegri va verso un clamoroso rinnovo di contratto fino al 2024, indiscrezione che spiazza

Nel mondo del calcio le sorprese sono all’ordine del giorno, lo sappiamo. In poche settimane, la Juventus è stata estromessa dalla lotta scudetto, verso la quale sembrava lanciata, dopo una serie inattesa di risultati negativi. Altrettanto sorprendentemente, però, per Massimiliano Allegri potrebbe esserci una conferma in bianconero su cui attualmente non scommette praticamente nessuno.

Il secondo ciclo bianconero del tecnico livornese ha vissuto, in due anni e mezzo, di diversi momenti piuttosto particolari. Richiamato per vincere e riprendere da dove aveva lasciato nel 2019, ha inaugurato la sua seconda vita torinese con un quarto posto apparso francamente deludente.

Quindi, una annata ancora più difficile, ma per colpe di altri e non sue, visto il clima in cui si è trovata la Juventus, al centro di una autentica tempesta giudiziaria e zavorrata da una penalizzazione prima e dall’esclusione dalle coppe poi.

In questo terzo anno, infine, il ritorno della Juventus a una competitività di alto livello, in maniera inattesa. Poi, però, il crollo, proprio quando l’asticella veniva alzata verso la caccia al primato.

Quanto emerso nelle ultime partite, quelle in cui la Juventus ha raccolto appena due punti, ha fatto emergere i limiti di una squadra che aveva over performato fino a metà campionato. Allegri, del resto, non è mai cambiato e la sua proposta di gioco è rimasta sostanzialmente la stessa. Per molti sembrava il segnale di un tempo ormai concluso. Invece, incredibilmente, il toscano potrebbe essersi guadagnato la conferma.

Juventus, Allegri verso la conferma: le ultime

Dalla sua, c’è ancora un robusto contratto che lo vincola al club torinese non solo fino alla fine di questa stagione, ma anche della prossima. Un contratto che potrebbe garantirgli la permanenza fino a giugno 2025. E addirittura oltre, stando ad alcune indiscrezioni.

Il giornalista Antonello Angelini, che collabora tra gli altri con ‘Radio Radio‘ e con ‘Il Giornale‘, ha riportato in questo modo sul suo profilo su ‘X’: “Raccolgo sempre più voci di una conferma di Allegri per ulteriori 3 anni. L’anno rimanente più due. Se fosse vero ormai la Juve è diventata di Allegri”.

Dunque, Allegri potrebbe essere blindato con un rinnovo fino al 2027. Nel caso in cui tali indiscrezioni fossero confermate, la dirigenza avrebbe apprezzato il suo lavoro nel risollevare una squadra fiaccata dagli avvenimenti dello scorso anno.