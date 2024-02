“Facevi paura a tutti e invece eri il più buono”: dolore immenso per Christian De Sica, lacrime infinite

Dolore immenso per Christian De Sica, il lutto l’ha stravolto del tutto e le sue parole fanno capire molto bene il motivo.

Un lutto che l’ha distrutto, che ha voluto comunicare ai suoi fan con una foto e una dedica che spiegano il legame che c’era tra di loro. Christian De Sica ha perso qualcosa per lui molto raro e prezioso e il motivo è davvero commovente.

Uno degli attori più apprezzati del mondo dello spettacolo, Christian De Sica ha anche un cuore d’oro e ogni volta non fa che mettere in evidenza la sua bontà. Lo ha fatto recentemente parlando di un lutto che l’ha scosso. Poche parole che però hanno un grande significato e che trasmettono ai follower tutto l’amore immenso che aveva per lui. È bastato uno scatto a ricordare un passato glorioso, che sarà sempre nel suo cuore.

Lutto per Christian De Sica: cosa è successo all’attore

Figlio del grande attore e regista, Vittorio De Sica, Christian ha saputo rappresentare bene il mondo del cinema italiano, con una lunga carriera nonostante l’importante ombra del padre, sempre presente. Oltre alla recitazione però ha sempre avuto un’altra grande passione e proprio nelle ultime ore una terribile notizia l’ha scosso: ecco di cosa si tratta.

L’attore ha sempre avuto un amore immenso per gli animali e spesso ha condiviso con i suoi fan le foto dei suoi cuccioli a quattro zampe, ottenendo sempre un grandissimo successo. Proprio recentemente però, sempre attraverso Instagram, ha dovuto comunicare a tutti di aver perso uno dei suoi più cari amici. Se ne è andato il suo amato cane Jumbo.

“Ciao Jumbo. Facevi paura a tutti e invece eri il più buono”, ha scritto De Sica a corredo di uno scatto in cui si mostra insieme al cane. L’espressione sorridente la dice lunga sulla felicità che l’amico gli donava e che ha sorpreso tantissimo i fan. Jumbo era un esemplare Irish wolf hound, preso da un allevamento di Pescara, decisamente grande di stazza, proprio come la sua razza connota.

Grigio e dal pelo lungo, rappresentava uno dei suoi amici pelosetti più buono, proprio come da lui raccontato, nonostante facesse più paura per le sue dimensioni evidentemente. Qualcuno infatti aveva commentato sotto uno scatto dei due insieme postato tempo fa: “quanto è cresciuto“,”ma non è un elefante?“. Purtroppo ha lasciato il caro Christian nel dolore dopo la sua dipartita.

L’attore è un amante dei cani e ne possiede ben sette, di taglia grande e piccola. Inoltre con impegno e passione porta avanti lotte contro l’abbandono degli animali, soprattutto durante il periodo estivo. Insomma siamo certi che perdere Jumbo sia per lui un dolore davvero immenso!