Il Grande Fratello chiude ufficialmente? Indiscrezione bomba sul futuro del reality

Il reality condotto da Alfonso Signorini chiude ufficialmente i battenti? L’indiscrezione bomba non lascia dubbi

Anche questa edizione del Grande Fratello sta giungendo a conclusione. Nelle scorse ore in rete è circolata un’indiscrezione bomba che rivela una possibile chiusura definitiva del programma. Il reality condotto da Alfonso Signorini l’anno scorso è stato protagonista di molti dibattiti e discussioni. Il Codacons si è schierato totalmente contro il programma fino ad arrivare al punto di far intervenire Pier Silvio Berlusconi.

Anche l’Amministratore Delegato si è visto obbligato a prendere delle decisioni per il futuro del reality. Ebbene, ci sono stati diversi cambiamenti partendo dal cast scelto fino alle nuove regole per la convivenza. Un cambiamento che è piaciuto molto ai telespettatori anche se ad oggi gli ascolti non hanno premiato a pieno e quindi non ci sarebbero certezze per un futuro. Vediamo insieme cosa sta accadendo.

Il Grande Fratello chiude i battenti? La verità sul futuro del reality di Canale 5

Come detto in precedenza in questi giorni si sta parlando di una possibile chiusura definitiva del reality di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci uno stop e addirittura una sostituzione che avrebbe del clamoroso. Ma sarà davvero così? News parlano di una pausa per il prossimo anno, ma a togliere ogni dubbio ci ha pensato direttamente Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello.

A seguito dei continui rumors su di lui, il presentatore ha voluto lanciare una vera e propria frecciatina, ecco infatti le sue parole ad inizio puntata. “Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre. Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione.” Parole ben dirette e precise che lasciano intendere senza dubbi che il reality continuerà eccome con lui protagonista.

Inoltre, a confermare poco fa il prosieguo del Grande Fratello anche Gisueppe Candela, giornalista di Dagospia. Quest’ultimo ha confermato le parole del collega dicendo che al momento non esiste nessuna sospensione. Il prossimo anno, dai palinsesti spunta il nome de La Talpa ma questo non significa che il GF vedrebbe una cancellazione. D’altronde, fa sapere sempre Candela, i vertici della rete del Biscione, sono comunque soddisfatti del risultato che sta portando avanti Signorini con questa edizione rivoluzionaria.