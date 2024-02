Anticipazioni Gloria del 26 febbraio, spunta fuori tutta la verità su di lei: la Grandi ora è nei guai

Gloria prosegue la sua messa in onda su Rai Uno con la nuova puntata: la verità su quello che ha fatto potrebbe venire fuori. Guai per lei.

La prima puntata della fiction Gloria è stato un vero successo: la serie tv interpretata da Sabrina Ferilli, Emanuela Grimalda, Massimo Ghini, Sergio Assisi, Martina Lampugnani, Luca Angeletti e Eugenio Franceschini, torna in onda il 26 Febbraio con il secondo episodio che prevede dei colpi di scena di non poco conto.

Ricordiamo infatti che Gloria, con il suo manager Manlio, sta continuando a fingere con la sua famiglia e i suoi fan, di essere gravemente malata, al solo scopo di potere riottenere la popolarità di un tempo e superare il momento di crisi che dura da anni.

Ebbene, la donna, pare essere ad un passo dal dovere fare i conti con il suo inganno: il castello di bugie sta per crollare e l’attrice ha il terrore che le cose possano avere delle conseguenze importanti, specialmente per il suo ex marito. Ma entriamo nel particolare.

Gloria spoiler: ecco le anticipazioni per la seconda puntata

Quindi, manca davvero pochissimo tempo alla messa in onda della seconda puntata della fiction di Rai Uno, l’appuntamento è fissato per il prossimo 26 Febbraio. Ma che cosa ci aspetta? Pare che il castello di bugie stia per crollare per Gloria.

Nel terzo episodio, intitolato Segreti e bugie, vedremo il cinico e disincantato agente di Gloria, Manlio, riuscire a convincere Gloria, che ormai è una attrice decaduta a non mettere fine al suo inganno. Lui stesso è dell’idea che la cosa debba continuare in modo da potere trarre maggiori vantaggi possibili. Perché tutto proceda per il meglio, chiede aiuto a un social media manager. Inoltre, l’agente avvia una relazione con Lucilla, un’attrice che cerca di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Si passa poi al quarto episodio intitolato Rivelazioni: in questo caso Gloria Grandi è sempre più in preda ai sensi di colpa perché sa di avere contribuito a tenere in piedi un grande inganno. Allo stesso tempo ha anche il terrore alla sola idea di perdere tutto, inclusa la ritrovata vicinanza con l’ex marito Alex Pellegrini. E non finisce qua, le cose si complicano e non poco quando il fratello di Gloria, Sergio, scopre tutto. Il castello di bugie comincia a sgretolarsi e le conseguenze potrebbero essere davvero disastrose per tutti quanti. Che succederà?