Si è rotto di nuovo il crociato, adesso la sua carriera è a rischio

Il giocatore ha subito ancora una volta la rottura del crociato: la sua uscita dal campo in lacrime ha commosso tutti i tifosi.

La rottura del crociato è senza dubbio uno degli infortuni più terribili che possono capitare nella carriera di un calciatore. Quando il crociato cede non si può far altro che ricorrere all’intervento chirurgico: il ritorno in campo è garantito ma il percorso di recupero è molto lungo. Per riprendere ad allenarsi con la squadra sono necessari almeno 7-8 mesi, ma non è raro che serva anche più tempo per recuperare a pieno.

In alcuni casi la rottura del crociato ha cambiato per sempre la carriera di calciatori che non sono più riusciti a tornare ai livelli precedenti all’infortunio. Ecco perché c’è molta preoccupazione in Germania per quanto accaduto a un attaccante dell’Eintracht Francoforte. Si tratta di Sasa Kalajdzic, 26enne austriaco che il club tedesco ha prelevato in prestito dal Wolverhampton nel mercato di gennaio.

Kalajdzic deve di nuovo fare i conti con un incubo già vissuto due volte. Nell’ultima gara che ha visto l’Eintracht pareggiare 3-3 in casa del Friburgo l’attaccante è stato schierato titolare dal tecnico Dino Toppmoller, ma dopo soli 11 minuti è stato costretto a lasciare il campo. Quando i compagni di squadra hanno visto il 26enne austriaco seduto in campo con le lacrime agli occhi hanno temuto subito il peggio.

Si è rotto di nuovo il crociato: incubo infinito

Gli esami strumentali hanno sgombrato il campo da ogni possibile dubbio. Per Sasa Kalajdzic si tratta infatti della terza rottura del crociato negli ultimi 5 anni. Un calvario senza fine per l’attaccante dell’Eintracht, che dovrà di nuovo stare fermo per molti mesi prima di poter tornare a giocare.

Ora la paura è che di fronte a questo nuovo terribile infortunio la carriera del giocatore – che può vantare anche 19 presenze e 4 reti con la Nazionale austriaca – sia davvero a rischio.

Nella nota ufficiale diffusa dall’Eintracht si precisa che Kalajdzic ha subito la rottura dei legamenti crociati e collaterali laterali del ginocchio destro e pertanto dovrà rimanere lontano dai campi di gioco a tempo indeterminato. Il club tedesco ha augurato al giocatore “una pronta e tranquilla guarigione“, facendo sentire tutta la propria vicinanza in questo momento così delicato.

Lo scorso gennaio Kalajdzic aveva scelto di accettare la corte dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco avrebbe potuto garantirgli quello spazio che non riusciva a ritagliarsi spesso al Wolverhampton. Per lui sei presenze con le ‘Aquile’ e un gol messo a segno in Conference League contro l’Union Saint-Gilloise.