Chiara Ferragni copia la sorella Valentina? Il gesto fa discutere

Chiara Ferragni vuole imitare la sorella Valentina? L’ultimo gesto che ha pubblicato sui social ha scatenato i suoi follower che hanno subito notato quest’aspetto criticandola. Ancora attacchi per l’imprenditrice digitale.

La Ferragni sembra davvero che non riesca a trovare pace, dopo lo scandalo dei pandoro Balocco, la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta e il danno d’immagine, anche una semplice domanda scatena commenta negativi.

Chiara Ferragni come la sorella Valentina, la domanda dell’imprenditrice digitale

Chiara Ferragni è tornata a pubblicare sui social quotidianamente e di nuovo spessissimo come prima, i post sono leggermente diversi dai precedenti allo scandalo dei pandoro Balocco, ma a piccoli passi sta riprendendo la sua attività.

Questa volta ha voluto chiedere ai suoi follower se non stesse meglio con i capelli castani, look che aveva qualche anno fa. È bastato poco perché tutti si scatenassero criticandola di voler imitare la sorella Valentina. La più piccola delle Ferragni, infatti, recentemente ha cambiato look, salutando il biondo e scegliendo una tinta castana mielata. Una trasformazione che ha ricevuto molti apprezzamenti.

E adesso pare che Chiara stia pensando di fare la stessa cosa. In tantissimi si sono chiesti perché voglia copiare la sorella Valentina, c’è poi chi le ha detto di preferirla assolutamente bionda e chi si è lasciato andare a commenti ancora più negativi. L’imprenditrice digitale sta faticando per ricostruire la sua immagine e un cambio tinta potrebbe essere una decisione che rientra proprio nelle sue strategie di comunicazione.

Un modo per andare avanti, tagliare con il passato e con questo brutto momento e guardare al futuro. Intanto, mentre la Ferragni pensa se cambiare o meno colore di capelli, pare che la crisi con Fedez sia sempre più acuta. Non sono bastate le immagini della loro cena romantica di San Valentino – in un ristorante esclusivo di Milano – per mettere a tacere i gossip che parlano di una grossa frattura tra marito e moglie.

L’imprenditrice digitale recentemente ha mostrato sui social la sua mano senza anello di fidanzamento e fede, che sia un segnale della crisi in atto con il marito? Il gesto ha scatenato ancora di più i rumors e per ora nessuno dei due ha smentito le voci, preferendo non commentare assolutamente la questione. Solo il tempo chiarirà cosa stia davvero accadendo in casa Ferragnez.