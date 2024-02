Greta Rossetti non si trattiene più: domanda sibillina a Sergio, lui reagisce così

Un day-off della casa mostra un atteggiamento insolito da parte di Greta nei confronti di Sergio: sta forse scoppiando la scintilla?

Nulla da fare, volente o nolente, Greta Rossetti si trova sempre nel bel mezzo di un triangolo amoroso al Grande Fratello. Prima quello con Mirko e Perla, per poi passare a quello con Vittorio e Sergio. Infine, dall’uscita di Menozzi, a subentrare è stato il nuovo concorrente Alessio. Insomma, non c’è pace per le questioni di cuore della ragazza, ma come affermato da lei stessa, non vi è un reale interesse per questi ultimi, almeno per il momento.

Eppure il suo atteggiamento pare essere contrastante tra quello che dice apertamente e gli atteggiamenti che emergono durante la sua permanenza. Con il buon Alessio non sembra esserci nessun reale interesse, se non qualche maliziosa battuta e una simpatia reciproca, ma il discorso sembra cambiare con lo chef, con cui la ragazza sembra intrattenersi tra frasi sospette e dolci effusioni. “Quest’estate la passo da single a Ibiza, non vedo l’ora!” ha ammesso Greta durante una conversazione con Alessio. “Lo hai detto a Sergio questo?”, ha chiesto il gieffino: “Lo sa!” ha replicato la bella Greta. Eppure qualcosa sembra non tornare in tutta questa storia.

Greta e la domanda ambigua a Sergio: l’interesse sospetto

In alcuni day-off, i due si mostrano spesso in intimità, tra coccole e abbracci, ma la bella Greta pare essere categorica: oltre al fatto di non aver più voglia di far chiacchierare il pubblico, la sua esperienza l’ha portata a non voler intraprendere più relazioni, almeno per il momento. “La nostra è una conoscenza approfondita con un’alchimia bellissima, sicuramente c’è tanto, ma lo sa che sono in un momento della mia vita così, altrimenti sarebbe già andato oltre. – ha spiegato – In questo momento è così, poi ti dirò. A me piace Sergio proprio perché non è invadente e non dà fastidio, è il numero uno.”

In sostanza, Greta ammette di provare un sincero interesse per il ragazzo, ma questo non toglie che non ha intenzione di forzare nulla. Eppure in un video, un atteggiamento è risultato alquanto bizzarro. Durante un momento in giardino, Greta guarda Sergio che, dal canto suo, chiede alla ragazza il motivo di tale sguardo. La stessa, con un’aria maliziosa afferma “Vedi te”, mentre gli prende la mano.

Oltre a questo, ha chiesto a al ragazzo se in un futuro desiderasse avere figli. Domanda alquanto insolita, seppur lecita, ma che denota un certo interesse sull’argomento. Ricordiamo, infatti, che tra i progetti futuri di Mirko e Greta c’era proprio quello di mettere su famiglia.