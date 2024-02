Gorgoglio dello stomaco, un sintomo spesso ignorato: potrebbe nascondere patologie serie

Il gorgoglio dello stomaco è piuttosto comune per questo motivo viene ignorato dalla maggior parte delle persone. Ma ecco cosa nasconde.

A tutti sarà capitato di sentire gorgogliare il proprio stomaco e sebbene si tratti di una cosa estremamente normale, secondo gli esperti è un sintomo da non sottovalutare.

I borborigmi sono rumori addominali, conosciuti anche come gorgoglii dello stomaco, sono dei rumori che si verificano in seguito all’attività gastrica e intestinale. Generalmente si tratta di una condizione fisiologica determinata dal movimento dei gas presenti nell’addome.

Il rumore generato dall’attività gastrointestinale è udibile anche all’esterno senza bisogno di strumenti particolari. Quando i rumori sono particolarmente forti potrebbero essere sintomi di patologie a livello digestivo che non devono assolutamente essere ignorate.

Il gorgoglio dello stomaco: cosa nasconde

Sono molteplici le cause che possono determinare il gorgoglio dello stomaco. Come abbiamo visto nella maggior parte dei casi si tratta di gas intestinali e addominali. Ma in alcuni casi questi rumori provenienti dall’addome possono essere legati ad alcune patologie come:

Allergie intestinali

Celiachia

Colite

Diarrea del viaggiatore

Enterite

Gastroenterite

Morbo di Crohn.

Com’è possibile notare sono davvero tante le patologie che potrebbero celarsi dietro un banale gorgoglio addominale. Per poter individuare il problema bisogna rivolgersi al proprio medico di fiducia che saprà consigliare sul da farsi.

Secondo l’istituto superiore di sanità i borborigmi possono essere classificati in:

ipoattivi , quando sono sintomi di un’attività intestinale rallentata

, quando sono sintomi di un’attività intestinale rallentata Iperattivi, quando sono molto forti e rumorosi, soprattutto dopo i pasti e durante la digestione, e sono legati all’attività esercitata dai gas intestinali.

Le cause che determinano i borborigmi fisiologici sono principalmente legate al movimento dei gas presenti nello stomaco e nell’intestino. Anche le progressive e automatiche contrazioni dei muscoli del tratto gastrointestinale determinano i borborigmi, così come la fame o il digiuno.

Quindi nella maggior parte dei casi i borborigmi intestinali sono dei fenomeni del tutto normali dovuti al movimento del cibo e alla presenza di aria nell’intestino. Il cibo infatti si muove all’interno del tratto gastrointestinale grazie alla contrazione della muscolatura. Durante queste contrazioni, il cibo si mescola con l’aria determinando borborigmi.

Anche lo stimolo della fame può determinare questi rumori e, in questo caso, sono dei segnali che lo stomaco invia al cervello per comunicargli tale condizione. Se i gorgoglii addominali dovessero essere particolarmente rumorosi potrebbero rappresentare sintomi di alcune delle patologie sovrascritte. Per questo motivo, è opportuno rivolgersi al proprio medico per sottoporsi ad un’eventuale visita specialistica.