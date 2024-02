Bandito il chewing-gum, non immagini cosa può causare al tuo corpo: il nuovo studio

Se di solito mastichi i chewing gum, dopo questa scoperta vorrai smettere: causano più danni al corpo di quanto si pensi.

I chewing gum, ossia le gomme da masticare in italiano, sono degli impasti realizzati a base di gomma, zucchero, additivi e aromi, studiati per essere masticati per un periodo di tempo abbastanza prolungato.

Molte persone infatti hanno l’abitudine di masticare i chewing gum sia quando sono in casa sia quando sono in giro, un po’ per passatempo, un po’ proprio perché è diventata una vera e propria abitudine il fatto di dover essere costantemente intenti a masticare qualcosa. In alcuni casi i chewing gum vengono anche utilizzati come sostituti dei dentifrici e degli spazzolini, nel caso in cui si fosse impossibilitati a utilizzarli fuori casa.

Quello che però molte persone non sanno è che masticare di continuo i chewing gum non fa assolutamente bene alla salute, ma anzi, potrebbe predisporre e aumentare alcune problematiche. Proprio per questa ragione, nel caso in cui masticarli fosse un’abitudine bisognerebbe cercare di ridurla notevolmente.

Masticare i chewing gum: ecco i danni che fanno al corpo

Potrebbe sembrare un controsenso che un prodotto come un chewing gum, che nemmeno viene ingerito, posso fare male alla salute, ma proprio l’atto di masticare è quello che danneggia il proprio corpo.

I chewing gum infatti non dovrebbero essere masticati di continuo, visto che quando si mastica il proprio corpo attiva tutti i processi legati alla digestione, dato che si aspetta che arrivi del cibo all’interno dell’apparato digerente. Inoltre, a prescindere dall’aroma che il chewing gum possa avere, masticarne troppo frequentemente può causare alitosi, visto che si sviluppano alcune specie batteriche non ottimali.

Tra gli altri problemi legati a una eccessiva masticazione dei chewing gum vi potrebbero essere delle problematiche come areofagia e meteorismo, visto che masticandoli si ingerisce una quantità di aria anomala, che porta di conseguenza alla dilatazione dello stomaco e ai due problemi appena nominati. Di conseguenza, chi mastica frequentemente le gomme rischia di avere delle eruttazioni frequenti, così come meteorismo e altri disturbi correlati all’accumulo di gas.

Per cui, i chewing gum dovrebbero essere consumati solo occasionalmente, in modo tale da non andare a compromettere la propria salute ed evitare di iniziare a soffrire di problematiche per nulla gradevoli e che in alcune situazioni potrebbero anche causare un certo imbarazzo, sensazione che di sicuro nessuno vorrebbe mai sperimentare in pubblico.