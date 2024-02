Mare Fuori, arriva la sosia di Rosa Ricci? Una foto scatena i rumor

Mentre su Rai 2 sono iniziate le nuove puntate di Mare Fuori a sorpresa spunta la sosia di Rosa Ricci, la foto mostra la grande somiglianza.

Avete mai visto la sosia di Rosa Ricci? A quanto pare c’è una giovane che somiglierebbe molto all’attrice Maria Esposito, protagonista di Mare Fuori. È stata lei stessa a condividere le immagini sui social, annunciando che pensa di presentarsi ai provini per la quinta stagione della serie.

Una sorpresa inaspettata per i fan della Esposito, in tantissimi hanno notato la grande somiglianza tra le due giovani e la foto è già diventata virale sui social.

Chi è la sosia di Rosa Ricci di Mare Fuori? Spunta la foto

A quanto pare in tanti avrebbero notato una grande somiglianza tra due ragazze molto famose, si tratta di Aurora Ramazzotti e Maria Esposito. Secondo la figlia di Eros e Michelle in tanti le avrebbero detto di somigliare molto a Rosa Ricci.

Come si vede dall’immagine – condivisa da Aurora nelle sue storie Instagram – la giovane madre ha lasciato intendere che parecchie persone le avrebbero detto che è la sosia di Rosa Ricci. All’immagine, infatti, ha aggiunto il commento: “Al prossimo ‘somigli a Rosa Ricci’ vado a fare il provino di Mare Fuori 5“. La somiglianza tra le due ragazze si noterebbe quando Aurora è più truccata e proprio in occasione della sfilata Diesel – nel corso della Milano Fashion Week – dove l’abbiamo vista in passerella, ha mostrato un make up più accentuato.

Un trucco che poteva ricordare quello marcato di Rosa Ricci in Mare Fuori. La somiglianza tra le due ragazze – notata da molti utenti – starebbe proprio nel fatto che entrambe hanno gli occhi tirati e leggermente a mandorla. Inoltre tutte e due hanno i capelli lunghi e castani e se Aurora decidesse di ‘travestirsi’ da Rosa Ricci, probabilmente la somiglianza sarebbe ancora più evidente. La storia di Aurora ha fatto molto sorridere i suoi follower.

La giovane Ramazzotti è solita fare molta ironia sui social, proprio per questo è seguitissima sul suo profilo da cui non solo invia messaggi divertenti ma anche su tematiche importanti. Non sappiamo se anche lei sia fan dell’amatissima serie di Rai 2 e se dunque stia vedendo i nuovi episodi di Mare Fuori. La somiglianza con Rosa Ricci potrebbe spingerla a vedersi qualche puntata, intanto chi ha terminato la serie non vede l’ora che esca la quinta stagione.