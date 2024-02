Notte da incubo per Federico Massaro al Grande fratello: il gesto in piscina fa discutere

Federico ha compiuto un gesto davvero inaspettato. In pochi si sarebbero aspettati di assistere a una reazione di questo genere.

Federico Massaro è uno tra i concorrenti più controversi di questo Grande Fratello. Il suo percorso non era iniziato nel modo migliore. Il pubblico sembrava deciso a eliminarlo, però, dopo il suo allontanamento da Vittorio Menozzi, le cose sono cambiate. Al momento, sembra stia riscuotendo maggiore successo. Di recente, tuttavia, si è verificato un evento che ha fatto discutere.

Sembra che abbia fatto davvero fatica ad accettare le parole pronunciate dai suoi compagni di avventura. Dopo l’ultima puntata, andata in onda lunedì 19 Febbraio, ha compiuto un gesto inaspettato, che ha lasciato i fan senza parole.

Gesto inaspettato per Federico Massaro: le lacrime e la delusione

Lunedì scorso è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023. I colpi di scena non sono mancati, così come i litigi e i confronti. Uno dei momenti più importanti è stato quello del televoto. Non sempre è facile accettare le opinioni dei propri compagni di avventura. Federico Massaro, da questo punto di vista, è apparso sempre un po’ restio. I concorrenti, interrogati da Alfonso Signorini, lo hanno mandato al televoto insieme a Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.

Per lui, si è trattato di un durissimo colpo. Non ha reagito affatto bene all’accaduto. Probabilmente, a ferirlo di più è stata la consapevolezza di non fare ancora parte del gruppo. Era certo di aver modificato il proprio atteggiamento e di esserci riuscito a ritagliare un po’ di spazio. Poco dopo la conclusione dell’appuntamento, è successo qualcosa di inaspettato, che ha fatto discutere il pubblico. Il diretto interessato si è recato in piscina, da solo.

Non è riuscito a trattenere le lacrime a causa dell’enorme delusione. Non si aspettava un simile comportamento da parte di Perla Vatiero, Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Si è lasciato andare a un pianto disperato e, sorprendentemente, ha deciso di tuffarsi in piscina con tutti i vestiti addosso. È rimasto al suo interno per qualche minuto, con le scarpe ancora ai piedi. Probabilmente, ha visto in questa mossa una valida valvola di sfogo.

Il pubblico, stando ai commenti sui social network, è rimasto alquanto interdetto. Alcuni utenti hanno preso le parti di Federico, mentre altri lo hanno accusato di essere esagerato. Nella Casa, Simona Tagli ha parlato in sua difesa: “È brutto che venga pugnalato alle spalle“.