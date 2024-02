Amici 2024, il cantante sbotta: la richiesta di Anna Pettinelli scatena tutto

Un cantante di Amici 23, dopo le prove di canto, si è lasciato prendere dal panico. Il suo sfogo non è passato inosservato.

Gli allievi della scuola di Amici 23, tutte le settimane, vengono sottoposti a una pressione non indifferente. Con l’avvicinarsi del Serale, molti di loro stanno perdendo il controllo. Nelle ultime ore, uno dei cantanti non è riuscito a trattenere il suo disappunto.

Ha chiesto di parlare con l’insegnante di riferimento a causa di un compito assegnatogli da Anna Pettinelli. Si è lasciato andare a un vero e proprio sfogo. Anche Nicholas e Gaia hanno provato a intervenire. Al momento, la sua situazione è alquanto delicata. La richiesta fatta non è stata vista di buon occhio. Anche il pubblico, stando ai commenti sui social network, non ha reagito benissimo.

Un allievo di Amici 23 va su tutte le furie: la richiesta

Nella scuola di Amici, gli insegnanti possono assegnare dei compiti agli allievi. Si tratta di un meccanismo consolidato che ha lo scopo di mettere alla prova i diretti interessati. Dopo essersi consultati con il proprio professore, i ragazzi hanno la facoltà di accettare o di rifiutare. Nelle ultime ore, però, è successo qualcosa che ha messo tutto in discussione. Uno dei protagonisti, dopo la fine delle prove, ha deciso di tornare sui suoi passi. Ha affermato di aver cambiato idea e di non voler più cimentarsi con l’impresa in questione.

Si sta parlando di Mida, sempre più in contrasto con Anna Pettinelli. Questa volta la donna gli ha chiesto di preparare ‘Vivo per lei’ di Andrea Bocelli. Il giovane, in preda alla furia, ha iniziato a lanciare oggetti e a chiedere di parlare immediatamente con Lorella Cuccarini: “Non lo voglio fare, mi sono rotto i cogl**ni. Io ho le settimane sabotate dai compiti della Pettinelli. Ogni settimana c’ho un cavolo di compito che mi devo imparare e che mi toglie tempo alle assegnazioni“. Ha rivelato di essere stanco di questa situazione. Non vuole più fare brutte figure. Nichola e Gaia hanno provato a fargli cambiare idea. A parer loro, non è possibile rifiutare un compito dopo aver acconsentito di portarlo a termine.

Mida, alla fine, è riuscito a parlare con Lorella: “Avevo chiesto di parlarti in una crisi perché avevo paura di farlo, detto sinceramente. Io adesso, comunque, mi ci sto mettendo di tutto gomito“. La sua professoressa ha cercato di tranquillizzarlo. Secondo la sua opinione, sarebbe un vero peccato non portarlo in scena. Le prove sono venute bene, nonostante la complessità del brano: “È tutto un esercizio che ti serve per affrontare il futuro. Non ti far venire il panico“.