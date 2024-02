“Ho sofferto tantissimo”, ex gieffina racconta il dolore in tv: non lo farà mai più

Ex concorrente del Grande Fratello racconta il suo passato doloroso. Nessuno si aspettava che l’ex gieffina fosse così sofferente.

Molti volti dello spettacolo sono giudicati per come si mostrano davanti agli schermi. In realtà, però, interpretano dei personaggi e dietro le quinte sono completamente diversi. Alcuni di questi mostrano i loro eccessi e per questo motivo diventano antipatici al pubblico, ma anche, al contrario, più interessanti. Dopo diversi anni, però, capita che qualcuno di loro voglia uscire dal personaggio.

Sono tanti i personaggi degni di nota che hanno spopolato al Grande Fratello. Molti hanno intrapreso carriere serie e oggi sono giornalisti, attori e conduttori. Altri non sono riusciti a uscire dal personaggio che si sono costruiti in gioventù, rimanendone intrappolati. Una di loro, molto famosa, ha deciso che è il momento di dire basta e lo ha fatto raccontando il suo passato.

Francesca Cipriani pentita: mostra la sua sofferenza

C’è un passato molto doloroso dietro la famosa showgirl, che si è lanciata grazie al Grande Fratello. La donna si è fatta amare dal pubblico per la sua simpatia, ma è stata criticata per alcuni lati del suo carattere e per le sue abitudini troppo esagerate. A distanza di anni, però, è tornata in televisione dove ha rilasciato un’intervista davvero commovente che nessuno si aspettava.

Francesca Cipriani, volto televisivo molto famoso, si è pentita di essersi rifatta. La showgirl, ai microfoni di “Storie di donne al bivio”, condotto da Monica Setta, ha svelato che non è più felice di essere rifatta, soprattutto dopo i numerosi interventi al seno. La 39enne, sposata con Alessandro Rossi, ha quindi deciso che cambierà vita e che non andrà più sotto ai ferri dei chirurghi plastici. Tuttavia, l’ex gieffina ha svelato che il suo primo intervento al seno lo ha fatto per una malformazione. Da lì non si è più fermata.

“Mi avevano diagnosticato una sindrome di Poland – ha spiegato – una forma molto brutta. Il primo intervento che ho affrontato è stato di ricostruzione non solo estetico, ma per ridargli una forma, perché non era un seno”. La showgirl ha scoperto di avere questa malattia da adolescente, quando il seno si stava sviluppando in modo anomalo. Poi la chirurgia estetica è diventata per lei una droga e si sentiva insicura.

“Ci sono stati tre interventi, ora ho una sesta – svela Francesca Cipriani -. Oltre al seno ho fatto i glutei e non è andata benissimo”. Così l’ex gieffina abruzzese ha spiegato che ha avuto diversi problemi e ha dovuto togliere le protesi perché è stato fatto male. “C’è stata molta sofferenza fisica e ho passato guai”. La showgirl ha poi voluto sfatare i luoghi comuni che associano la chirurgia estetica alla superficialità, spiegando che dietro c’è insicurezza.