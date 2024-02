Raoul Bova, il momento più duro con Rocio: lei confessa tutto

Raoul Bova ha costruito la sua famiglia da anni insieme alla collega attrice spagnola Rocio Morales: ecco il momento terribile che hanno vissuto insieme

La loro storia d’amore ha avuto anche ostacoli importanti con il racconto davvero terribile da parte dell’attrice spagnola. Da ormai dieci anni il loro rapporto prosegue attraversando anche situazioni non troppo felici: ecco quello che è successo pochi mesi fa nella loro vita privata.

Un amore che dura ormai da tanti anni. Rocio Morales si è trasferita in Italia per Raoul Bova, il celebre attore italiano che ha scritto parte della storia del cinema italiano. L’attrice originaria di Madrid si è trasferita sul territorio italiano per amore del suo Bova: ha messo in discussione la sua vita ascoltando il cuore. Ora è più felice che mai seguendo anche le tradizioni italiane: “A volte mi scappa qualche parola in romanesco”. L’Italia le è entrata dentro fin dal primo momento trovandosi alla grande: la modella è cresciuta tanto dopo la sua scelta di vita che l’ha ripagata da tanti sacrifici.

Raoul Bova, ecco il momento terribile vissuto insieme a Rocio: la verità

Non finiscono i colpi di scena nella loro vita quotidiana come accade in ogni famiglia del mondo. Un evento straordinario ha sconvolto le loro vite: ecco tutto quello che è successo pochi mesi fa, il racconto dell’attrice spagnola.

La sua famiglia è molto umile e Rocio è l’ultima di tre sorelle. Ha dovuto attraversare un momento terribile come ha svelato al settimanale Nuovo: “papà si è ammalato nel febbraio 2023 e per quattro mesi abbiamo lottato con lui”. I suoi genitori si sono amati per 52 anni per poi dirsi addio per l’ultima volta pochi mesi fa: un vuoto davvero immenso per tutta la famiglia.

Grazie al padre Manuel, l’attrice Rocio ha scoperto la sua passione per il cinema fino ad arrivare sul set di Immaturi – Il viaggio, dove ha trovato l’amore della sua vita. I due hanno attraversato momenti difficili, ma sono sempre complici: ormai stanno insieme da circa dieci anni con la miccia dell’amore sempre accesa. Anche la nascita dei loro due figli Luna e Alma è stata una fortuna per scoprire insieme cose nuove. Finalmente il periodo no è passato, ma il vuoto della perdita del padre Manuel è sempre pressante e presente per Rocio.