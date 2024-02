Costantino Della Gherardesca, l’annuncio che tutti stavano aspettando: cosa cambia a Pechino Express 2024

Sta per iniziare una nuova edizione di Pechino Express e il conduttore Costantino della Gherardesca ha voluto spiegare quali sono le principali novità. Scopriamole insieme.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna Pechino Express. Nel 2023 a vincere il programma, che va in onda su Sky e in streaming su Now, era stata la coppia degli Italo-Americani composti dallo chef Joe Bastianich e dal musicista Andrea Belfiore.

Zaino in spalla, hanno battuto in finale i Novelli Sposi composti da Federica Pellegrini e Matteo Giunta arrivando per primi in Cambogia al traguardo finale di Angkor. Terze le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia che erano state eliminate all’inizio della puntata.

Pechino Express 2024 è ora pronto a partire (dal 7 marzo) con importanti novità a cominciare dalla nuova destinazione. Le 8 coppie infatti dovranno viaggiare tra Vietnam, Laos e Sri Lanka con un solo euro in tasca. Il meccanismo del programma è infatti lo stesso: i concorrenti devono fare affidamento solo sulla generosità della popolazione locale per ottenere passaggi, vitto e alloggio. Vince chi arriva prima al traguardo di puntata saltando sul tappeto rosso.

Pechino Express 2024, coppie e novità della nuova edizione

La prima novità del 2024, riguarda i conduttori che vedono la presenza fissa di Costantino della Gherardesca affiancato però non più da Enzo Miccio ma da Fru dei ‘The Jackal’. Il giovane in passato era stato anche un concorrente del programma: era il 2022 e in coppia con Aurora formava la coppia degli Sciacalli, una delle più amate dal pubblico. Ora è pronto a mettersi in gioco in questa nuova veste.

Il 23 febbraio, su Sky, è andato in onda uno speciale in cui sono state presentate in anteprima le 8 coppie. Tutte sono state ricevute da Costantino all’ufficio visti, pronte a partire. Ma chi saranno i protagonisti di Pechino Express la rotta del Dragone?

Si tratta delle Amiche, formate dal duo Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo; dei Brillanti composti da Nancy Brilli e il collega Pierluigi Iorio; dei padre e figlia I Caressa, Fabio Caressa e Eleonora Caressa. E ancora, da Mare Fuori, I Fratm, gli attori Artem Orefice e Antonio Orefice; gli sportivi Giganti, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini. Non potevano mancare due bellezze, ItaliaArgentina composta da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi; I Pasticcieri, Damiano Carrara e Massimiliano Carrara. Per ultimi I Romagnoli, marito e moglie cioè il comico Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi.