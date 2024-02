Doc-nelle tue mani 3 anticipazioni, Giulia a un bivio: la decisione che potrebbe compromettere la sua carriera

Doc continua a stupire tutti i suoi telespettatori grazie ai tanti avvenimenti e questa volta Giulia sarà ad un bivio: la sua carriera potrebbe essere in pericolo

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, tra le fiction Rai più amate e seguite vi è certamente Doc 3 – Nelle tue Mani e sono molti i telespettatori che non vedono l’ora di leggere le anticipazioni relative alle prossime puntate.

Com’è noto, Doc – Nelle tue mani continua a lasciare tutti a bocca aperta grazie ai tanti personaggi che sono ormai quasi come persone di famiglia e grazie alle svariate storie che si intrecciano all’interno della fiction. Durante i prossimi episodi, i telespettatori vedranno i soliti protagonisti e cioè il Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro e molti altri ancora.

Tra le cose che, però, sicuramente lasceranno a bocca aperta i telespettatori vi è quella che vede protagonista Giulia. La donna, infatti, si troverà a dover decidere dinanzi ad un bivio che potrebbe anche compromettere la sua carriera, ma cosa accadrà nello specifico? Di seguito, tutte le informazioni utili.

Anticipazioni Doc 3 – Nelle tue mani: ecco cosa accadrà durante i prossimi episodi della fiction Rai

La prossima settimana andranno in onda altri due episodi della fiction Rai Doc 3 – Nelle tue mani e i telespettatori non vedono l’ora di sapere cosa accadrà ai personaggi. L’episodio numero tredici sarà intitolato Legami e vedrà Giulia affrontare una profonda crisi.

La ricerca deve essere consegnata a breve, ma la donna non riesce più a trovare la concentrazione di cui ha bisogno. Anche Doc comincia ad avere qualche difficoltà soprattutto a causa dei suoi numerosi impegni; nel frattempo, a breve, vi sarà una riunione per ricevere alcuni finanziamenti.

Il gruppo di medici si riunirà quando nella struttura ospedaliera arriverà una paziente particolare, ovvero la sorella di Lin. La ragazza dovrà dunque fare i conti con il suo passato ed anche con suo padre con cui non ha un rapporto per nulla semplice.

La puntata successiva, invece, è intitolata Vivere ed è proprio qui che i telespettatori vedranno Giulia dinanzi ad un bivio. La donna, infatti, dovrà fare una scelta concernente la sua vita privata e dovrà dunque assumersi le conseguenze che potrebbero ricadere anche sulla sua carriera.

Damiano, invece, dovrà curarsi di Elisabetta, mentre Riccardo dovrà occuparsi di una faccenda molto delicata che gli riporterà alla mente Alba. Lin e Federico, invece, saranno sempre a lavoro sul database e mediante il loro lavoro Doc potrebbe avvicinarsi sempre di più a scoprire ciò che Agnese tiene nascosto.