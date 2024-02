Il colore dei tuoi occhi dice come stai: osserva questo dettaglio e intervieni subito

Il nostro corpo ci manda dei segnali quando c’è un problema di salute, e anche dal colore degli occhi si può comprendere molto.

Uno specialista ottico, Neil Laird, ha divulgato preziosi consigli su come controllare la salute degli occhi, anche guardando le secrezioni oculari al risveglio o se e come si manifestano durante la giornata.

Forse non tutti hanno fatto caso al colore di queste secrezioni, ed è interessante sapere che possono variare dal bianco al crema, dal giallognolo al rosa al verde. Per ogni colore, sostiene lo specialista, esiste una correlazione con un determinato problema.

Guardati negli occhi quando ti svegli, se noti queste cose è meglio correre ai ripari

Al mattino, prima di provvedere all’igiene di routine, possiamo dare un’occhiata (è proprio il caso di dirlo) ai nostri occhi e potremo capire se in atto c’è qualche infezione, patologia o malattia.

Se quella fisiologica “sporcizia” che si è formata durante la notte è di colore chiaro, bianco e limpido, siamo di fronte a un occhio in salute. Ma è anche vero che se quelle escrezioni biancastre sono troppo bianche potrebbe essere il segno di qualche problema, soprattutto se l’occhio è anche arrossato.

In caso di gonfiore della zona oculare, prurito o bruciore, accompagnato da secrezioni abbondanti – anche se chiare – potremmo essere di fronte a congiuntivite virale ma anche a herpes oculare. Anche se questi disagi si curano di solito facilmente, non vanno sottovalutati perché l’herpes oculare, se trascurato, può causare danni a lungo termine agli occhi, in particolare alla cornea.

Passando ad un’altra casistica, può capitare di vedere secrezioni di colore verdastro o grigio; per chi usa make-up potrebbe sembrare una contaminazione da cosmetici, a causa dei pigmenti presenti normalmente in eye-liner, ombretti e matite. Ma se oltre alle secrezioni “colorate” si avverte prurito, arrossamento o visione offuscata significa che è in atto un’infezione batterica.

Se invece le secrezioni si presentano di colore giallo, le possibilità sono diverse: potremmo essere di fronte a un orzaiolo, una ghiandola lacrimale bloccata o una dacriocistite, come spiega lo specialista Neil.