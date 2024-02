Diventati noti al grande pubblico grazie alla loro partecipazione a Ballando con le stelle, Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono lasciati oppure no?

L’amore tra il figlio di Rocco Siffredi e la nota ballerina ,sbocciato nel dance show di Milly Carlucci, prosegue oppure no? A svelarlo i diretti interessati attraverso un video pubblicato sui social.

Ne è un chiaro esempio Ballando con le stelle, il dance show con al timone Milly Carlucci, che ogni anno riesce ad attirare l’interesse di moltissimi telespettatori. Quest’ultimi sono curiosi di vedere alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, dei social e non solo, cimentarsi in pista di ballo, affiancati dai maestri professionisti.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono lasciati? La verità in un video: colpo di scena

Tante le coppie che si sono esibite nel corso degli anni, riuscendo a conquistare l’affetto del pubblico a casa. Tra queste si annovera quella formata da Lucrezia Lando e Lorenzo Tano che, tra un ballo e l’altro, sono diventati una coppia anche nella vita reale. Proprio nel corso dell’esperienza a Ballando con le Stelle, infatti, è sbocciato l’amore tra il figlio di Rocco Siffredi e la sua maestra di ballo.

Una coppia che ha fatto sognare tantissimi telespettatori, con molti che non perdono l’occasione per mostrare il loro sostegno anche tramite i social. Nel corso delle ultime settimane, però, i due protagonisti del dance show targato Rai sono finiti al centro dell’attenzione della cronaca rosa per via di alcune indiscrezioni inerenti una presunta rottura. Ma è davvero così? Sembra proprio di no! A smentire tali rumors, infatti, ci hanno pensato i due diretti interessati attraverso un video pubblicato su Instagram, con a corredo la didascalia: “Around Berlin“.

La coppia, così come attestato dai vari scatti social, è stata di recente a Berlino per presenziare alla presentazione della serie Netflix sulla vita di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi. La storia tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, quindi, prosegue a gonfie vele e i due appiano sempre più innamorati. Una notizia che rende particolarmente felice i fan della coppia, che hanno riempito il post su Instagram di commenti di apprezzamento.