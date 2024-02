Nuovo problema per gli iPhone 15, arriva pioggia di segnalazioni: cosa sta succedendo

Dopo l’uscita del nuovo modello di Cupertino, Apple ha ricevuto una pioggia di segnalazioni a causa di alcuni malfunzionamenti.

Ogni anno dal quartier generale di Apple vengono lanciati i nuovi modelli di iPhone pronti a conquistare il mercato in pochi mesi. Dall’uscita del primo iconico smartphone di Cupertino nel 2007, l’azienda ha proposto ogni anno device sempre più all’avanguardia, tecnologicamente avanzati e trasformati in ogni componente.

L’iPhone ha sdoganato definitivamente l’utilizzo dei display touchscreen, incrementando l’esperienza interattiva dell’utente nell’utilizzo delle applicazioni presenti nello smartphone.

Recentemente, Apple ha lanciato l’iPhone 15, l’ultimo modello di smartphone dell’azienda. Come per i precedenti modelli, Apple ha presentato il modello nella versione standard di iPhone 15 e in quella avanzata di 15 Plus, fino a raggiungere il livello premium della serie con l’iPhone 15 Pro Max. Apple ha mantenuto delle differenze esigue tra le versioni, che riguardano principalmente la dimensione del display, della fotocamera e la durata complessiva della batteria.

La principale novità introdotta da iPhone 15 riguarda l’elemento della Dynamic Island, collocata in alto sul display dello smartphone. Con l’introduzione del nuovo modello, i cambiamenti non sono solo estetici, poiché l’innovazione importante di iPhone 15 riguarda soprattutto il comparto hardware. Con l’introduzione della Dynamic Island, gli iPhone 15 hanno eliminato definitivamente la notch e hanno introdotto tutti i vantaggi in termini di software anche su questo device.

Segnalazioni per iPhone 15: cosa succede

Dal suo lancio avvenuto il 15 settembre 2023, gli utenti di iPhone 15 hanno riscontrato alcuni malfunzionamenti del dispositivo. Uno dei problemi più segnalati riguarda principalmente il sistema Bluetooth di iPhone 15, il quale non sarebbe in grado di riconoscere il segnale wireless dei modelli precedenti, causando una notevole difficoltà nella connessione. Molti utenti hanno segnalato soprattutto problemi di audio e disconnessioni frequenti con altri dispositivi.

Per risolvere alcune di queste problematiche, Apple ha prontamente lanciato l’aggiornamento per il sistema operativo iOS 17, compatibile a partire dal modello di iPhone X fino al 15 Pro Max. Secondo quanto segnalato dagli utenti, nonostante l’aggiornamento, il problema non si sarebbe ancora risolto, con la conseguenza di un incremento dei rapporti inviati dagli iPhone 15 direttamente a Apple.

A giudicare dalle continue segnalazioni e dai rapporti degli utenti, sembra che tutti e quattro i modelli di iPhone 15, ovvero l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max, stiano riscontrando lo stesso tipo di problema. Gli utenti sono ancora in attesa di un riscontro definitivo da parte di Apple, in grado di chiarire e risolvere le problematiche di connessione Bluetooth con i nuovi modelli.