Queste due bellissime immagini sembrano identiche: solo i più attenti trovano le 4 differenze in 30 secondi

Riesci a trovare tutte e 4 le differenze tra queste due immagini, che sembrano apparentemente identiche? Sfidati col nuovo test visivo.

In attesa della primavera e dell’arrivo della bella stagione, il web continua a mantenere attiva la mente di tutti i lettori proponendo delle divertenti e stuzzicanti sfide che mettono alla prova le loro abilità, a partire da quelle intellettive e fino ad arrivare a quelle visive.

In questo nuovo test viene chiesto a chiunque voglia partecipare di trovare le 4 differenze presenti nelle due immagini proposte (molto artistiche e che raffigurano una donna), avendo però a disposizione come tempo limite solamente 30 secondi: riuscirai a trovare cosa davvero differenzia le due immagini?

Solamente i più attenti riescono a vedere le 4 differenze, e tanto più a scovarle tutte entro il tempo limite; appena ti senti pronto e concentrato, fai partire il tempo e cerca di vincere la sfida col test e, una volta scaduti i 30 secondi, continua a leggere per scoprire se hai davvero identificato tutte le differenze e se quindi puoi considerarti vincitore!

Test visivo, trova tutte le differenze: la soluzione

Scaduti i 30 secondi messi a disposizione, è tempo finalmente di scoprire qual è la soluzione a questo test visivo e dunque svelare dove sono posizionate tutte e 4 le differenze. Pensi di averle trovate tutte? Con l’immagine seguente, puoi facilmente scoprire la soluzione e verificare:

Come si vede dalla soluzione, due differenze si trovano sui capelli e sul viso della donna: nella seconda immagine manca un ciuffo nella chioma e il tatuaggio sul viso è molto più corto. Tra le altre differenze, troviamo invece il particolare tatuaggio sul collo e la particolarità dell’accessorio indossato. Sei riuscito a trovarle veramente tutte entro il tempo limite messo a disposizione dal test?

A prescindere dal risultato, quando si partecipa a sfide del genere la cosa fondamentale è sempre e solamente divertirsi, oltre che mettere alla prova le proprie abilità intellettive; non ti preoccupare quindi se, effettivamente, non sei riuscito a trovare tutte le differenze, perché ciò che conta è divertirsi! Se questo test visivo ti è piaciuto e ti ha divertito prova a sottoporlo anche ad amici e parenti e poi continua a seguirci per partecipare a tantissime altre nuove sfide: il divertimento e la possibilità di sfidarsi, sul web, non finiscono davvero mai.