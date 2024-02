Whatsapp ti legge la mente, arriva una nuova funzione pronta a sorprenderti ogni giorno

L’algoritmo di Whatsapp è in fase di sviluppo: in arrivo la funzionalità di suggerimento dei contenuti in base ai tuoi interessi.

La piattaforma di messaggistica più utilizzata in Italia e in gran parte del mondo è pronta a dare un’ulteriore svolta. Come ormai noto, la recente introduzione dei canali su Whatsapp ha ampliato le connessioni degli utenti alle informazioni di proprio interesse, andando ben oltre la classica app statica di messaggistica che fino a ieri poteva apparire.

Sebbene possa sembrare una rivisitazione di Telegram, il team di Meta conosce alla perfezione il potenziale del prodotto, sfruttando il fatto che la sua usabilità ha sempre ottenuto un discreto successo tra i numerosi utenti. I canali, infatti, pare abbiano introdotto una marcia in più, tanto che gli stessi sviluppatori sono in cerca di una funzione per rendere più semplice la scoperta di nuovi segmenti. Sarà dunque in grado di leggere la mente dell’utente? In un certo senso si, poiché verrà sviluppato un potente algoritmo in grado di intercettare gli interessi di ogni singolo individuo.

WhatsApp cambia tutto: la nuova funzione ‘suggerimenti’

Questo 2024 si rivela particolarmente importante per il colosso mondiale, poiché i suoi investimenti sembrano essere incentrati su Whatsapp e il miglioramento della stessa app. Secondo le ultime indiscrezioni di WaBetainfo, pare stiano lavorando su un nuovo aggiornamento attraverso il programma Google Play Beta, portando la versione fino alla 2.24.5.15. In questo aggiornamento, Whatsapp sta sviluppando una funzionalità chiamata ‘Canali simili’.

Attualmente è in fase di sviluppo e non è ancora pronta per i beta tester, ma si prevede che sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app. La funzione ‘Canali simili’ avrà l’obiettivo di suggerire nuovi canali da seguire.

Quando gli utenti scelgono di seguire un nuovo canale o visualizzano le informazioni di un canale già seguito, Whatsapp proporrà un elenco di canali simili. Questi suggerimenti saranno basati sulla rilevanza e sulla somiglianza con altri esistenti. È importante notare che verranno suggerite solamente fonti verificate, garantendo informazioni affidabili e pertinenti alla persona.

La novità mira ad aiutare gli utenti a scoprire nuovi contenuti in linea con i loro interessi, consentendo loro di ampliare la gamma di contenuti rilevanti e coinvolgenti. Inoltre, potrebbe offrire un supporto ai proprietari dei canali, consentendo loro di raggiungere un pubblico più ampio e incentivandoli a produrre contenuti di alta qualità.

Si tratta di una vera e propria svolta per Whatsapp, poiché oltre a coinvolgere maggiormente i suoi utenti, sarà in grado di fornire spunti interessanti, scegliendo la stessa app come fonte di informazione sicura.