“Ci sta prendendo in giro”: Raimondo Todaro massacrato ad Amici, i suoi allievi non perdonano

Gli allievi di Raimondo Todaro non sono affatto contenti del trattamento ricevuto. Si sono schierati contro l’insegnante per via delle sue parole.

Il Serale di Amici 23 è sempre più vicino. Ovviamente, tutti gli allievi desiderano ricevere la tanto agognata maglia d’oro, ma non ci sono abbastanza posti disponibili.

L’attacco a Raimondo Todaro ad Amici 23 – (IG @todaroraimondo) – ilciriaco.itI professori stanno facendo delle scelte per individuare gli allievi più meritevoli. A far discutere, sono state le affermazioni di Raimondo Todaro che, nonostante creda in Nicholas, ritiene di dover aspettare prima di concedergli questa possibilità.

Il diretto interessato, successivamente, ha deciso di sfogarsi con i suoi compagni di avventura. Il discorso fatto dall’insegnante non gli è piaciuto affatto. È rimasto piuttosto interdetto da alcune affermazioni. Già durante la convocazione aveva assunto un’espressione contrariata. Anche Giovanni ha avuto qualcosa da dire sulla questione.

Amici 23, Nicholas e Giovanni si schierano contro Raimondo Todaro: le accuse

Di recente, i professori di ballo hanno litigato furiosamente per la questione del serale. Raimondo Todaro ha faticato a spiegare il suo punto di vista. Alla fine, però, ha ammesso che, a parer suo, ci sono allievi più meritevoli di Nicholas. Gli darà la maglia d’oro solo se avanzeranno dei posti. Sono state parole dure che hanno colpito nel profondo l’allievo. Una volta tornato in casetta, non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto.

Il ballerino ha affermato di aver lavorato tantissimo in questi mesi. È consapevole di essere carente nella tecnica, ma è sicuro di aver dato il massimo: “Perché non si prendono questo rischio? Perché, forse, alla fine, effettivamente, non credono così tanto in noi quanto dovrebbero“. Anche Giovanni è apparso piuttosto deluso dal comportamento del suo insegnante. L’ha trovato contraddittorio e rischioso. C’è la seria possibilità che lui e il suo interlocutore rimangano fuori dal Serale: “Per noi non rimane posto“.

Nicholas non è riuscito a trattenere le lacrime. Sta iniziando a dubitare di se stesso a causa delle parole di Raimondo Todaro: “Ho sbagliato a non parlare, dovevo alzarmi. Mi sento l’ultimo. Io me la sono sudata sta ca**o di maglia“. Non vuole che la maglia gli venga regalata. A questo punto, preferisce lasciare il programma. Successivamente, ha chiesto anche un confronto con i ballerini professionisti per capire cosa ne pensano loro. Giovanni, al contrario, ha assunto un atteggiamento più combattivo: “Le idee chiare non ce l’ha“. Ritiene che l’insegnante sia piuttosto confuso e che non sia ancora certo delle sue scelte finali.

Indubbiamente, tale episodio ha generato un certo malcontento tra gli allievi di Raimondo Todaro. Probabilmente, i due giovani avranno bisogno di affrontare l’argomento con lui e di parlarne seriamente.