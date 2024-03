Auto, le cinture di sicurezza non si usano come abbiamo sempre fatto: rischio enorme

Le cinture di sicurezza rappresentano un sistema importantissimo in ogni autovettura, ma non si usano come abbiamo sempre fatto.

Quando si pensa a un sistema di sicurezza presente all’interno di tutte le vetture a quattro ruote vengono in mente sicuramente le cinture di sicurezza, considerate quasi la protezione per i guidatori per antonomasia come il casco quando si va in moto.

Si tratta di un sistema da indossare obbligatoriamente quando si guida dato che non solo è molto pericoloso non indossarle in caso di tamponamenti e incidenti, ma anche perché ci si può beccare una sanzione amministrativa se non si indossa la cintura di sicurezza.

Le cinture di sicurezza, dunque, hanno lo scopo di trattenere il corpo del guidatore e dei passeggeri in caso di tamponamenti ed evitare che gli stessi possano impattare contro il volante o il cruscotto; si è convinti che dunque la cintura di sicurezza ha solamente questo scopo, ma in realtà non tutti sanno che le cinture elastiche presenti in ogni automobile possono essere utilizzate anche in maniere alternative anche mentre non si sta guidando.

Cinture di sicurezza: esistono tanti altri modi per usarle

Numerosi oggetti e strumenti della vita quotidiana hanno tutti un utilizzo specifico che è quello conosciuto dalla maggior parte delle persone, ma diversi oggetti hanno anche degli utilizzi alternativi dei quali non tutti sono al corrente. Conoscerli può essere molto utile non solo per facilitare alcuni processi e alcune azioni di vita quotidiana, ma anche per risparmiare soldi dato che con un singolo oggetto si possono avere più soluzioni.

Tra questi oggetti e strumenti che hanno più di un singolo utilizzo si possono inserire anche le cinture di sicurezza che, come accennato, possono essere utilizzate e sfruttate non solo per avere una protezione dagli urti mentre si guida, ma possono anche essere protagoniste di usi alternativi e trucchetti che possono cambiare la vita e renderla molto più facile.

Le cinture di sicurezza, per esempio, possono essere utilizzate come supporto quando si spinge l’auto che non riesce a partire: si può infatti allungare la cintura per mettersela intorno al corpo e in questo modo sarà più semplice e sicuro spingere l’auto fino a farla ripartire. L’altro utilizzo delle cinture di sicurezza è quello relativo alla rottura del vetro del finestrino nel caso si dovesse rimanere chiusi in macchina: il gancio di metallo della cintura di sicurezza, infatti, può essere utilizzato per rompere il vetro.