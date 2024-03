Nuovo look per Lorella Boccia: il cambiamento è impercettibile ma assolutamente meraviglioso – Video

Lorella Boccia cambia il look e mostra ai suoi follower cosa ha deciso di fare per sembrare ancora più meravigliosa: ecco il video.

Sui social la bella ballerina e conduttrice si mostra con il look diverso dal solito e lascia i suoi fan senza fiato: la sua bellezza è davvero incredibile e questo tocco in più la rende ancora più meravigliosa.

Lorella Boccia riesce sempre a catturare l’attenzione dei suoi fan in modo piacevole e in questi giorni si è mostrata ancora più stupenda. Corpo da favola, viso perfetto e capelli sempre ben curati, la ballerina e conduttrice ha steso tutti con questo cambiamento impercettibile, ma che la rende decisamente ancora più bella del solito.

Lorella Boccia cambia look: ecco come si è mostrata

Si è fatta conoscere al grande pubblico per la partecipazione alla 12esima edizione di Amici Di Maria De Filippi, dove raggiunse il settimo posto. Ma la sua bellezza e il suo talento non sono passati inosservati. Dopo il talent la sua carriera non si è fermata e ha conquistato tutti partecipando anche a un film hollywoodiano Step Up: All In. L’abbiamo vista poi come conduttrice al timone di programmi come Colorado, il day-time di Amici, Rivelo e Made in Sud. La splendida ballerina e attrice è molto seguita sui social e tutte le volte i follower le scrivono complimenti per la sua bellezza e la sua dolcezza. Ecco cosa ha fatto recentemente.

Originaria di Torre Annunziata, come il collega Stefano de Martino, la Boccia ha raggiunto un traguardo meraviglioso anche in amore. Ha sposato nel 2019 l’imprenditore e produttore televisivo Niccolò Presta, e nel 2021 è nata la loro prima figlia, Luce Althea. Una bambina meravigliosa proprio come la sua mamma che spesso aggiorna i fan con i suoi cambiamenti di look. Proprio come ha fatto recentemente mostrando i suoi colpi di sole.

Ecco il video del cambiamento di look di Lorella Boccia:

Bella da togliere il fiato, Lorella Boccia ha fatto vedere la sua chioma lucente mostrando anche il suo corpo tonico e sempre in forma. Chi la segue su Instagram infatti sa bene che la ballerina ha una cura maniacale per il suo corpo e si dedica con costanza ad allenamenti che la rendono così bella. Anche l’alimentazione per lei è fondamentale per poter avere un corpo invidiabile. I capelli lucenti con le schiariture leggere di biondo tra la sua chioma castana sono quindi solo il tocco finale, la pennellata che rende Lorella ancora più bella del solito e sicuramente i fan hanno apprezzato!