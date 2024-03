Cosa sogni? Dipende anche da come dormi: i risultati sorprendenti di uno studio

Lo studio sui sogni, la qualità del sonno influenza l’attività onirica notturna. La posizione può essere determinante.

La qualità dei sogni dipende dalla posizione in cui si dorme. A rivelarlo degli studi su campioni di volontari, riportati dalla stampa internazionale. Una notizia che riguarda la posizione che si assume per dormire.

La posizione in cui dormiamo può avere un effetto significativo sui nostri sogni. È importante ricordare che questa è solo una delle tante variabili che influenzano il mondo onirico.

Si deve ricordare che l’esperienza del sogno è soggettiva e ciò che vale per una persona potrebbe non valere per un’altra. Altri fattori possono influenzare i nostri sogni e in particolare la qualità del sonno, come lo stress che può aumentare la difficoltà a riposare bene, rendendo i sogni agitati e inquietanti. Anche l’alcol ha effetti negativi sul sonno e quindi sull’attività onirica. Infatti riduce la fase REM, limitando la quantità di sogni che si ricordano.

La posizione del sonno e i sogni

Secondo diversi studi, la posizione in cui si dorme può influenzare il contenuto e l’intensità dei nostri sogni. Per esempio a pancia in giù, in posizione prona, spinge ad avere sogni erotici. Uno studio del 2012 ha rilevato che le persone che dormono a pancia in giù hanno maggiori probabilità di fare sogni erotici o di trovarsi impossibilitati a muoversi.

Questo potrebbe essere dovuto alla pressione sul petto e all’aumento della frequenza cardiaca che si verifica in questa posizione. Dormire sul lato destro è considerata la posizione migliore per favorire la produzione di sogni. Favorisce la circolazione sanguigna e linfatica e aiuta a ridurre il russamento. Secondo i ricercatori le persone che dormono sul lato destro tendono a fare sogni più positivi e pacifici, anche se non mancano incubi in particolare di bruciare.

Riposare sul lato sinistro è consigliato per chi soffre di bruciore di stomaco o reflusso gastroesofageo. Infatti lo stomaco resta sopra l’esofago e questo può contenere il fastidioso reflusso. Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che questa posizione potrebbe favorire sogni più negativi e inquietanti. Dormire a pancia in su, sulla schiena è la posizione meno consigliata per i sogni.

Può causare russamento e apnee notturne, che possono interrompere il sonno e portare a incubi. Inoltre in questa posizione sembra che i sogni sia particolarmente difficili da ricordare. Infatti i disturbi connessi all’apnea e in genere alla respirazione, hanno un effetto negativo sulla qualità del sonno e i sogni risultano meno intensi e vividi.