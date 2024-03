Non è passata inosservata la confessione choc di un’ex protagonista di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo.

Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma targato Maria De Filippi, l’ex corteggiatrice ha di recente deciso di sfogarsi tramite social. Ecco le sue parole.

In onda dal lunedì al venerdì, Uomini e Donne è indubbiamente una delle trasmissioni più seguite e apprezzate del piccolo schermo nostrano. Fin dal suo debutto, infatti, riesce a tenere incollate davanti allo schermo tantissime persone, quest’ultime curiose di vedere come si evolvono le relazioni e le vicende che vedono coinvolti i protagonisti del dating show targato Maria De Fillippi.

A partire dalle dame e i cavalieri, fino ad arrivare ai corteggiatori e ai tronisti, sono molte e diverse le figure che contribuiscono al successo del programma, attirando l’attenzione del pubblico a casa. Tante le coppie che si sono formate proprio grazie alla loro esperienza a Uomini e Donne e che continuano ancora oggi a far sognare i fan.

“Non siamo la famiglia del Mulino Bianco”, confessione choc dell’ex Uomini e Donne: sfogo social

Ne è un chiaro esempio la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini, che hanno vestito rispettivamente i panni di corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. Conosciutosi nel corso della loro partecipazione al dating show di Canale 5, da allora non si sono più lasciati.

Un’esperienza che ha contribuito a dare il via anche ad una carriera ricca di soddisfazioni. Nel corso degli ultimi anni, infatti, Beatrice Valli ha raccolto molti follower sui social, diventando una vera e propria influencer. Ma non solo, ha partecipato a diversi shooting per noti brand e pubblicità televisive. Proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne è di recente finita al centro dell’attenzione, dopo aver deciso di sfogarsi, tramite social, contro gli hater.

Reduce dagli impegni per la settimana della moda, Beatrice Valli ha spiegato di aver letto “cose assurde” e di non riuscire a spiegarsi il motivo di critiche così pesanti. In particolare ha postato delle storie sui social attraverso cui ha affermato: “Non siamo la famiglia del Mulino Bianco, abbiamo anche noi i nostri problemi e talvolta abbiamo deciso di condividerli col pubblico, ma non tutto va raccontato e mostrato, il lavoro è una cosa e la vita è un’altra. Cerchiamo sempre di portare al pubblico un messaggio positivo e di essere un esempio per la società, ma in cambio riceviamo molto odio“.