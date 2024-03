Reddito Alimentare 2024: di cosa si tratta e qual è la platea a cui spetta

Negli ultimi tempi si sente parlare di Reddito Alimentare 2024, una nuova agevolazione che spetta a determinati soggetti.

I prezzi dei prodotti alimentari, così come quelli della benzina e delle bollette di luce e gas, sono molto lievitati negli ultimi tempi e tante persone faticano persino a mangiare. Ogni giorno fare la spesa è diventata sempre di più un’impresa e, quindi, il Governo ha pensato a diverse misure per sostenere chi si trova in condizioni di povertà e di disagio economico.

In quest’ottica rientra il cosiddetto Reddito Alimentare 2024 che dovrebbe partire nei prossimi giorni. Si tratta di una nuova agevolazione che spetta ai soggetti che hanno determinati requisiti.

Che cos’è il Reddito Alimentare 2024 e a chi spetta

Il Reddito Alimentare 2024 è una misura rivolta alle famiglie che versano in condizioni di povertà e disagio economico.

Oltre a sostenere chi fa fatica a fare la spesa e a mangiare ogni giorno, questa misura vuole anche ridurre gli sprechi alimentari. Infatti, consiste nel ridistribuire gli eccessi alimentari che si trovano nei supermercati alle persone più bisognose.

Dunque i prodotti alimentari invenduti che si trovano nei negozi della distribuzione alimentare, ad esempio perché hanno una scadenza vicina o una confezione difettosa, verranno assegnati gratuitamente a coloro che si trovano in difficoltà economica. Il Reddito Alimentare 2024 è in partenza come sperimentazione in diversi comuni Italiani, come nelle città metropolitane di Genova, Firenze, Napoli e Palermo.

La misura potrebbe essere estesa anche in altre città: infatti chi vuole può inviare le proprie proposte progettuali all’indirizzo [email protected] entro il 31 marzo 2024. Queste devono contenere:

Nome

Cognome

Data di nascita

Comune/Stato estero di nascita

Codice fiscale

e-mail SPID

Telefono

Città metropolitana di riferimento

Per richiedere il Reddito Alimentare 2024 non c’è bisogno di fare alcuna domanda, infatti sarà ogni Comune di residenza ad identificare le persone che ne possono usufruire. In particolare si tratta di:

soggetti degli elenchi detenuti dalle Organizzazioni partner Territoriali (OpT) della distribuzione del programma FEAD;

soggetti segnalati dai servizi sociali territoriali competenti o da altre organizzazioni del Terzo Settore operanti sul territorio interessato

I soggetti destinatari del Reddito Alimentare 2024 potranno prenotare il proprio pacco semplicemente usando lo smartphone e ritirarlo presso il punto vendita indicato. Nel caso di soggetti fragili e anziani, la consegna del pacco avverrà a domicilio.