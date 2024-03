Filippa Lagerback, problemi in famiglia per lei: la situazione è davvero complicata

Filippa Lagerback torna al centro dell’attenzione per dei problemi in famiglia: una situazione complicata che nessuno poteva aspettarsi.

È un volto decisamente noto del piccolo schermo, Filippa Lagerback, ogni settimana, da moltissimi anni è la spalla di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, a lei tocca l’onore di presentare gli ospiti che in ogni puntata si avvicendano nello studio, che prima era della Rai e che adesso è del Nove.

Eppure, il motivo per cui finisce al centro dell’attenzione non ha nulla a che fare con la sua professione, si tratta di un particolare familiare e personale di cui lei stessa ha deciso di parlare, per farlo ha utilizzato i social e in particolare la sua pagina Instagram.

La confessione ha davvero molto di particolare, infatti si tratta di un vero e proprio problema sorto in famiglia: una confessione che nessuno si poteva mai immaginare. Ecco che cosa ha detto.

Filippa Lagerback rivela tutto: sui social arriva la confessione

Insomma, è qualcosa di cui è il caso di preoccuparsi? La nota showgirl che il pubblico italiano conosce molto bene, ha condiviso sui social e in modo particolare, sulla sua pagina Instagram, un dettaglio che nessuno si poteva aspettare e che in un certo senso ha messo in allarme.

Ma tranquilli, non ci’è nulla di cui preoccuparsi: entrando nel dettaglio, la bionda ha pubblicato la foto del suo cane, ancora molto assonnato con vicino anche una didascalia con scritto: “Buongiorno, un corno”. Insomma, il mood che tutte le mattine tante persone si trovano a ripetersi per via della stanchezza che una volta aperti gli occhi, è ancora inevitabile.

Un siparietto creato da lei stessa che ha anche molto divertito le persone che la seguono e che ha permesso loro di lasciare un commento: probabilmente chi è padrone di un cane sa bene quello di cui sta parlando.

Detto questo, il suo successo prosegue: anche questa settimana, come sempre tornerà al suo posto di comando per Che tempo che fa: ruolo che occupa da moltissimi anni e che le ha permesso di seguire Fabio Fazio dalla Rai al Nove, canale in cui, lo show sta riscuotendo un seguito molto ampio da parte del pubblico. E chissà che cosa ancora il futuro riserverà per lei dal punto di vista professionale. Intanto si gode il suo lavoro…e il suo cane!