Regina Camilla, tensione altissima: il gesto è sfuggito a molti, cosa ha fatto con la piccola Charlotte

La Regina Camilla ormai ha preso il controllo della Famiglia Reale: lo ha dimostrato il gesto nei confronti di Charlotte.

Il ruolo e la figura di Camilla all’interno della Famiglia Reale sono sempre stati assolutamente scomodi. Camilla, infatti, non è mai riuscita a liberarsi dall’etichetta di “amante” e di “rovinafamiglie” a causa della lunga relazione clandestina con Carlo che avrebbe accelerato la fine del matrimonio tra quest’ultimo e Diana.

Per questo motivo Camilla ha dovuto sopportare un lunghissimo calvario: per anni ha dovuto subire in silenzio tutti gli attacchi della stampa e anche il disprezzo dell’opinione pubblica. Ha dovuto servire e rispettare la Regina Elisabetta nonostante il fatto che fosse stata proprio lei a imporre a Carlo il matrimonio con Diana allontanandolo da Camilla.

Inoltre, i rapporti con William e Harry non sono mai stati idilliaci: Harry in particolare ha sempre ritenuto Camilla la grande colpevole dell’infelicità di sua madre e pare che non voglia mai trovarsi nella stessa stanza con lei.

Nonostante questo, Camilla ha sposato Carlo nel 2005, diventando finalmente la sua compagna ufficiale, e lo scorso 6 Maggio è stata incoronata Regina Consorte. Il trionfo istituzionale di Camilla ha anche portato la donna ad assumere sempre più sicurezza all’interno della Royal Family, e lo dimostra anche il suo atteggiamento nei confronti dei nipotini acquisiti.

Camilla rimprovera Charlotte: il gelo in due parole

Come si sa gli eventi ufficiali sono fondamentali per la Famiglia Reale. Quando si trovano in pubblico, infatti, i Royals hanno il dovere assoluto di essere perfetti e di non commettere errori. Questa regola vale per tutti, dal Re fino ai bambini di pochi anni, soprattutto durante le funzioni e le cerimonie religiose.

Per questo motivo c’è sempre un po’ di tensione quando i bambini partecipano a questo tipo di cerimonie. Per quanto siano bravi, calmi ed educati, infatti, i più piccoli sono sempre imprevedibili e potrebbero commettere qualche errore o potrebbero avere comportamenti inadatti alla situazione, mettendo gli adulti in difficoltà.

Una situazione del genere si creò durante il funerale della Regina Elisabetta, al quale naturalmente parteciparono anche i suoi nipotini. Mentre i bambini si avviavano a seguire i membri più anziani della famiglia lungo il corteo funebre George diede un pizzicotto a Charlotte, la quale ovviamente si girò facendo una smorfia e un verso di dolorenei confronti di suo fratello.

A quel punto intervenne la Regina Camilla, che si rese immediatamente conto di quello che stava succedendo e, secondo quanto affermano gli esperti di lettura delle labbra, disse a Kate “Prendi la bambina”. Mai prima di allora Camilla si era permessa di commentare il comportamento dei Principini o di dare indicazioni alla madre: è chiaro che gli equilibri nella Famiglia Reale siano decisamente cambiati e questo gesto potrebbe sicuramente aver creato una forte tensione tra lei e Kate.