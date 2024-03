Il Volo verso l’addio? Antonella Clerici non ha dubbi: ecco come stanno le cose

Il trio de il Volo potrebbe separarsi definitivamente secondo le numerosi voci degli ultimi giorni. La Clerici ha svelato come stanno realmente le cose

Il battibecco avvenuto tra Ginoble e Barone in radio ha fatto pensare ad una rottura immediata del trio: un motivo in più per conoscere con certezza quello che stanno attraversando. La verità è emersa sulle pagine di Chi anche dalla stessa Antonella Clerici che li ha visti nascere con le loro prime esibizioni a Ti lascio una canzone.

Sono stati giorni duri per il trio de il Volo. Si sono diffuse tante voci sulla loro possibile rottura, come per esempio l’addio di Piero Barone che sta prendendo lezioni da solista o quello di Gianluca Ginoble che vorrebbe separarsi dagli altri due vista la presenza della fidanzata americana. In soccorso è arrivata anche la celebre conduttrice tv, Antonella Clerici, che li ha accuditi da giovanissimi quando sono partiti dal format televisivo Ti lascio una canzone. L’idea è nata da Roberto Cenci, che è stato il primo a credere nella loro unione in maniera viscerale ai quei tempi. Ma ora come stanno le cose?

Il Volo, l’annuncio bomba di Antonella Clerici

Il trio magico ha iniziato a sorprendere tutti con il format televisivo Ti lascio una canzone che ha visto la conduzione di Antonella Clerici. La stessa conduttrice ha detto la sua per quanto riguarda una possibile separazione de Il Volo: ecco l’annuncio a sorpresa.

La celebre conduttrice tv ha rivelato sulla pagine di Chi che sarebbe un grosso errore: “La loro forza è quella di stare insieme”, ha ribadito ancora una volta. La Clerici ha svelato che si tratta di tre ragazzi molto diversi tra loro, ma allo stesso tempo sono divertenti e intelligenti. Il consiglio della donna è stato quello di portare avanti anche progetti da solisti, ma senza dividere il trio da urlo che ha deliziato l’Italia e il mondo intero con performance entusiasmanti anche negli Stati Uniti.

Il loro successo è stato davvero clamoroso riuscendo così a suonare sui migliori palchi internazionali, ma nelle ultime settimane si era diffusa la possibile separazione visto i vari malumori esistenti. Per ora non c’è stato nulla di ufficiale nonostante qualche polemica di troppo dunque non ci resta che attendere gli eventi.