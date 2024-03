Dimagrire senza avere fame: devi mangiare questi cibi a colazione ed evitare come la peste gli altri

Fare una colazione sana e corretta è fondamentale soprattutto quando si è a dieta, perché aiuta a dimagrire senza soffrire la fame.

Perdere peso è un’impresa difficile, inutile negarlo. Entrano in gioco numerosi meccanismi, corporei ma anche e forse soprattutto psicologici.

Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi senza vivere la dieta con ampio stress possiamo sfruttare alcuni trucchi dei nutrizionisti.

Se vuoi dimagrire meglio e in fretta fai colazione in questo modo, il tuo organismo e il tuo umore ringrazieranno

La colazione è il pasto più importante della giornata, a prescindere se si stia effettuando una dieta dimagrante o meno. Ma proprio in caso di dieta, svolge un ruolo determinante per il raggiungimento degli obiettivi.

Il cibo non deve essere visto solamente come una quantità calorica che ci serve per vivere, e non è da trascurare l’aspetto psicologico che offre un bel piatto colorato, sano e gustoso. Ecco che per evitare attacchi di fame improvvisi, dimagrire meglio e rimanere anche di buonumore possiamo scegliere tra diverse colazioni.

Il primo suggerimento, per chi è a dieta, è di iniziare la giornata con uno yogurt e del tè, possibilmente tè verde. Lo yogurt deve essere quello bianco classico, senza zuccheri aggiunti e vi si può aggiungere qualche pezzo di frutta fresca di stagione.

Chi preferisce il salato, può fare colazione con una fetta di pane integrale tostato con sopra del burro di arachidi, ovviamente Bio e senza altri ingredienti aggiunti oppure preparato in casa. Anche l’avocado toast è un’ottima soluzione per chi preferisce la colazione salata a quella dolce: si usa del pane tostato integrale, un po’ di salmone, pomodori, avocado (intero o sotto forma di polpa) e uovo. Si tratta praticamente di un pasto completo, e anche molto gustoso, in grado di offrire energia e buonumore.

Un altro suggerimento è di imparare a divertirsi realizzando del porridge a base di fiocchi d’avena. Si va a creare una colazione sana, leggera che dà senso di sazietà, e si può completare la preparazione con della frutta fresca.

Durante la dieta si può alternare anche la frutta fresca con quella secca, e preparare colazioni gustose, croccanti e sazianti. C’è da dire che la frutta secca fa molto bene alla salute, così come i semi, ma bisogna stare attenti all’apporto calorico.

Se in casa sono rimaste delle banane e sono diventate molto mature, allora sono perfette per preparare il banana bread, una sorta di plumcake molto nutriente e leggero, dal potere saziante.