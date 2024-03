Ore in palestra? Non servono, i medici svelano i minuti necessari per essere in perfetta forma

Tante ore in palestra? In realtà non servono a nulla, quello che conta sono i minuti necessari. I medici svelano quanti sono davvero.

Se fino ad ora hai pensato che passare tante ore in palestra fosse la soluzione giusta per raggiungere i risultati perfetti, dovrai cambiare idea. Anche se lo sport è la pratica migliore per mantenere un stato ottimale di salute, ci sono altre cose di cui tenere conto.

Secondo le linee guida internazionali, ci sono dei minuti ben precisi che devono essere portati a termine per fare una giornata moderata di allenamento, la stessa che porta una serie di benefici per il corpo e la mente. Questo è quello che dicono gli esperti.

Ma di quanti minuti stiamo parlando? Le linee guida dell’OMS parlano davvero chiaro e non lasciano spazio a nessun dubbio, anche se le cose potrebbero cambiare in base anche all’età della persona. Entriamo nel vivo della questione per capirci meglio.

Quanti sono i minuti da dedicare per la palestra? La risposta è chiara

Insomma non ci sono dubbi in merito alla questione, gli esperti ritengono che i minuti corretti da dedicare alla palestra siano settantacinque e non di più. Ovviamente, poi a tutto questo si devono aggiungere anche delle differenze, a secondo della fascia di età.

Per gli adulti tra i 18 e i 64 anni, l’OMS raccomanda almeno 150 minuti di attività fisica moderata ogni settimana, o 75 minuti di attività più intensa. Per i bambini e gli adolescenti dai 5 ai 17 anni, invece, le raccomandazioni sono diverse: almeno un’ora di attività fisica al giorno, tutti i giorni. E ogni minuto aggiuntivo di movimento contribuisce al benessere. Per finire gli anziani, loro devono seguire gli stessi consigli che valgono per gli adulti ma con degli esercizi adattati alle loro esigenze.

Dei particolari di non poco conto che vale la pena tenere sempre a mente e che fanno bene al fisico, la cosa importante da ricordarsi è che portare avanti un allenamento sano permette anche di prevenire le malattie cardiache, e quindi: ridurre il rischio di malattie al cuore, diabete, obesità e alcuni tipi di tumore. E non è finita qua, l’allenamento riesce anche a migliorare la circolazione sanguigna, aiuta a gestire il peso corporeo, rafforza i muscoli e migliora la salute cardiovascolare.

Per non parlare poi della salute mentale: allenarsi permette di ridurre lo stress che il giorno si accumula, dunque nessuna controindicazione, anzi!