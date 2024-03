Risveglio con le mani intorpidite, cosa significa

Se ti capita spesso di svegliarti con le mani intorpidite, non sottovalutare questo sintomo. Vediamo cosa potrebbe essere.

Mani intorpidite, fredde e con uno strano senso di formicolio. Se ti svegli spesso così, non sottovalutare questo segnale che il tuo corpo ti sta inviando: potrebbe essere il campanello d’allarme di qualcosa di molto serio.

Il nostro corpo è una macchina perfetta, progettata per funzionare correttamente in ogni sua parte. Ciò che è davvero meraviglioso è che quando qualcosa smette di funzionare, il corpo ci avvisa sempre e immediatamente inviandoci dei segnali. Il problema è che, troppe volte, noi questi segnali li ignoriamo completamente oppure li sottovalutiamo.

Molte malattie serie iniziano proprio con sintomi apparentemente innocui. Ecco perché non bisogna sottovalutare o trascurare nessuno dei segnali che il nostro corpo ci invia. Molte persone, ad esempio, si svegliano di frequente con le mani intorpidite e con uno strano e fastidioso formicolio. Dopo un po’ passa certo ma, in ogni caso, questo sintomo non è assolutamente da trascurare.

Mani intorpidite: ecco cosa potrebbe eessere

Se ti capita di frequente di svegliarti al mattino con le mani intorpidite e un fastidioso formicolio alle dita, non perdere tempo e non sottovalutare questo segnale che il tuo corpo ti sta inviando. Il tuo organismo, infatti, ti sta avvisando che qualcosa non va. Vediamo quali potrebbero essere le cause di questo disturbo.

Una delle cause più comuni delle mani intorpidite è la sindrome del tunnel carpale. In questo caso, di solito, il fastidio coinvolge soprattutto il dito pollice e l’indice. La sindrome del tunnel carpale è dovuta alla compressione del nervo mediano e si manifesta, specialmente, quando un movimento costringe il polso ad una continua flessione.

Pertanto chi utilizza il mouse del computer tutto il giorno può essere soggetto a questo tipo di problema. Non si tratta di un problema banale e, se trascurato, può poi diventare necessario un intervento chirurgico. Per questo motivo, se accusi questo fastidio spesso, dovresti consultare un medico.

Le mani intorpidite al risveglio e la mancanza di sensibilità alle dita possono essere causate anche da spondilosi cervicale: in pratica i dischi spinali del collo si sono consumati. Questo problema, spesso, provoca anche rigidità del collo e debolezza agli arti inferiori e superiori oltreché disturbi di incontinenza. Anche se meno frequente, le mani intorpidite potrebbero essere la conseguenza di un danno al nervo radiale. In questo caso l’intorpidimento coinvolgerà il dito medio, l’anulare e il mignolo.

Infine un’altra ragione del formicolio alle mani quando ti svegli potrebbe essere la sindrome dello stretto toracico, una condizione che si verifica quando vengono compressi i nervi che si trovano tra la prima costola e la clavicola. Anche in questa situazione è necessario consultare un medico quanto prima.